Las licencias femeninas aumentan en 17.368 en España en 2025-2026 y llegan a las 127.242

Madrid, 19 jun (EFE).- El número de licencias de fútbol femenino aumentó en 17.368 en la temporada 2025/2026, cifra que supone un incremento del 15,8 % y con la que se alcanza el número total de 127.242, según informó este viernes la Liga F.

El organismo destacó que estos datos consolidan el impacto de la profesionalización y confirman la evolución histórica de un deporte que cada vez cuenta con más niñas que sueñan con ser futbolistas.

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Según detalló la Liga F en un comunicado, en la campaña 2021/2022, antes de la profesionalización del fútbol femenino, se contabilizaban 67.149 licencias; en la 2022/2023, con la creación de Liga F, la cifra ascendió hasta 87.827; y en la 2023/2024 se superó por primera vez la barrera de las 100.000, con 107.853 licencias.

Tras alcanzar las 109.874 en la campaña 2024/2025, el registro conocido hoy eleva el total hasta la cifra más alta de su historia con 127.242 y muestra, que en apenas cuatro temporadas, el fútbol femenino español ha sumado 60.093 nuevas licencias, lo que supone un crecimiento cercano al 90 % desde la temporada 2021/2022.

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"Desde su profesionalización, Liga F y sus clubes han contribuido de forma decisiva a elevar la presencia del fútbol femenino en la sociedad. La consolidación de una competición profesional, la mejora del producto deportivo, la mayor exposición mediática, el crecimiento de las audiencias, el aumento del seguimiento en estadios y plataformas, y la activación de nuevos proyectos con clubes, instituciones y patrocinadores han permitido situar a las futbolistas en un espacio de mayor reconocimiento público", señaló el organismo.

También destacó el cambio cultural en la sociedad española, en la que las niñas tienen "referentes visibles, que compiten cada semana en una competición profesional, que ocupan espacio en los medios de comunicación, que protagonizan campañas, que llenan estadios y que demuestran que dedicarse al fútbol puede ser una aspiración legítima, posible y reconocida".

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"El fútbol femenino español vive el momento de mayor crecimiento de su historia. El reto ahora pasa por consolidar este crecimiento y seguir reforzando las estructuras que permitan que cada vez más niñas puedan jugar, competir y proyectarse en el fútbol", afirmó.

Liga F aseguró que "continuará trabajando para impulsar una competición profesional fuerte, sostenible y referente, capaz de seguir generando impacto deportivo, social e institucional". EFE

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