Oltra y Rufián piden ser inteligentes en la unión de la izquierda: es negligente no unirse

València, 19 jun (EFE).- La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han reivindicado la necesidad de "ser inteligentes" para conseguir la unidad de las fuerzas de la izquierda y han pedido "trascender las siglas y las pequeñas diferencias, porque nos va la vida en ello": "Es negligente no unirnos".

Así lo han señalado ambos dirigentes en el acto 'Espai de Trobada' ('Espacio de encuentro') celebrado en el anfiteatro del Parque de Cabecera de València, que ha reunido a centenares de personas durante casi dos horas, donde también se han congregado otras personalidades políticas como el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví; la coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, y el diputado de Izquierda Unida Nahuel González, entre otros.

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Al inicio del acto, entre aplausos y gritos de como "La izquierda unida jamás será vencida", Rufián ha subrayado que Oltra es "un ejemplo de dignidad, de decencia, de resistencia" y ha advertido que, en la unidad de las izquierdas, "no se trata de decirle a ningún partido que deje atrás sus siglas, sino que se trata de ser inteligentes".

"Lo que viene comportará un enorme coste social, una regresión cultural y social, así que forma parte de nuestra responsabilidad decir lo que es evidente", ha señalado el dirigente de Esquerra, quien le ha puesto a Oltra dos "deberes": "Lo primero, que ayude a meter en la cárcel al psicópata y asesino de Mazón", ha pedido, ante los aplausos y gritos de "Mazón a prisión" por parte del público.

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"También le pido a Oltra que nos una, porque nos puede unir. València puede ser el reflejo de muchas cosas. Si ahora no aprovechamos la oportunidad histórica de dejar atrás nuestras mínimas diferencias, si no somos capaces de unirnos en frentes comunes para echar a gente que ha permitido que muera clase trabajadora, apaga y vámonos", ha pedido Rufián. EFE

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