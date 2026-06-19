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Nuevo homenaje a Robe en su Plasencia natal, esta vez por parte de sus vecinos

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Plasencia (Cáceres), 19 jun (EFE).- La asociación de vecinos del barrio de San Juan de Plasencia (Cáceres) ha descubierto este viernes una placa conmemorativa en homenaje al músico Roberto Iniesta, Robe, en la calle Diego de Carvajal número 4, donde se ubicaba el antiguo taller de su padre y donde el artista realizó algunos de sus primeros ensayos antes de la creación de Extremoduro.

El acto, en el que ha participado el alcalde en funciones de Plasencia, David Dóniga, ha tenido lugar en el inmueble en el que estuvo el taller de chapa y pintura de Juan Iniesta y Ángel Galán.

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La presidenta de la asociación vecinal, Dolores Marín, ha destacado que este espacio forma parte de la historia del barrio y también de la música española.

"Fue testigo de los primeros ensayos y de los primeros pasos musicales de un joven llamado Roberto Iniesta Ojea, al que todos conocemos como Robe", ha afirmado.

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La placa, instalada en la fachada del edificio, recoge la leyenda: "Aquí, donde antes sonaban herramientas y motores, comenzaron a escucharse guitarras, sueños y rebeldía".

La inscripción recuerda además que en este lugar se encontraba el taller de chapa y pintura de Juan Iniesta y Ángel Galán y señala que Roberto Iniesta Ojea, 'Robe', "inició aquí sus primeros ensayos, dando origen al grupo Extremoduro".

Marín ha señalado que la iniciativa pretende reconocer la trayectoria del músico, fallecido en diciembre de 2025, y poner en valor sus vínculos con el barrio en el que creció.

"Entendíamos que faltaba uno especialmente significativo: el homenaje de su propio barrio, el barrio que le vio crecer y dar sus primeros pasos como músico", ha explicado.

La presidenta de la asociación ha subrayado además que "los barrios también tienen memoria" y ha recordado que "las grandes historias suelen comenzar en lugares sencillos como este".

En los últimos meses, distintas instituciones y colectivos ciudadanos han impulsado varios homenajes en recuerdo del artista placentino. EFE

epd/jd/aam

(Foto)

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