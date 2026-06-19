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Torres pide a PP y Vox que no deroguen las reformas sobre menores migrantes si gobiernan

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Arrecife (Lanzarote), 19 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes a PP y Vox que, si llegan a gobernar, no deroguen la reforma de la ley de extranjería que ha permitido que la acogida de los menores migrantes corresponda a todas las comunidades, no solo a las de llegada.

Durante una visita en Lanzarote a los municipios de Haría y Tías, Torres ha señalado que, gracias esa reforma, "más de 2.000 menores (que llegaron a Canarias) están en otros puntos sin ningún problema de convivencia", por lo que ha pedido a ambos partidos que recapaciten y protejan el interés superior del menor.

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El ministro ha negado que exista un "efecto llamada" y ha defendido que se está produciendo un reparto equitativo.

De hecho, ha continuado, la decisión de si una comunidad autónoma deja de estar en contingencia migratoria se trata de un criterio técnico, no político.

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Por otra parte, tras reunirse con colectivos de migrantes, ha señalado que el 94 % de las personas que han solicitado su regularización en Lanzarote ya la han conseguido y que es algo "imprescindible por justicia, solidaridad y estado de bienestar" para lo que se ha contratado a 1.000 trabajadores.

Respecto a la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Torres confía en que va a demostrar su inocencia y ha asegurado que su legado político "es fundamental para la equidad en este país". EFE

sgc/jmr/jdm

(foto) (vídeo)

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