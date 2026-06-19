La madre investigada por los maltratos a su bebé pide volver a declarar ante el juez

Barcelona, 19 jun (EFE).- La madre investigada junto a su marido por maltrato, lesiones graves y agresión sexual a su bebé ha pedido al juez volver a declarar para abordar aspectos que no trató en su primera comparecencia, como la relación con su pareja, así como que éste era un "manazas" con el hijo.

Según ha adelantado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes de la defensa de la madre, que fue detenida en marzo pasado y que el 6 de mayo quedó en libertad -a diferencia del padre, que sigue encarcelado-, ella ha pedido volver a declarar ante el juez de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona que investiga el caso.

PUBLICIDAD

La Audiencia de Barcelona acordó el pasado 6 de mayo dejar en libertad provisional a la madre, al considerar que los indicios que pesaban contra ella se fueron "debilitando" a lo largo de la instrucción, aunque acordó mantener en prisión al padre como presunto autor de las lesiones.

Una vez en libertad, la defensa de la madre ha pedido al juez que la mujer sea citada de nuevo a declarar en el juzgado, para abordar aspectos que no trató en la primera comparecencia, en la que además estaba impactada tras pasar dos noches en comisaría y notificarle que les acusaban de maltratar a su bebé.

PUBLICIDAD

Según la defensa, en esta nueva declaración podrían abordar aspectos por los que no le preguntaron en el primer interrogatorio, como por ejemplo su relación de pareja con su marido.

También pretenden profundizar en el hecho de que el marido era un "manazas" con su hijo, aunque la defensa de la mujer insiste que ella nunca vio que le pegara o que le hiciera daño.

PUBLICIDAD

Familiares de la pareja que han comparecido recientemente como testigos ante el juez han asegurado que la madre le había reprochado en alguna ocasión a su marido que zarandeara al pequeño.

Además, cuando la Audiencia acordó dejarla en libertad resaltó que la madre, enfermera en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, llevó a cabo varias búsquedas en Google en las que mostraba su preocupación por el estado del bebé y porque su pareja no tratara "bien" al pequeño.

PUBLICIDAD

La defensa insiste en que la mujer no vio maltratar a su hijo y que no se podía imaginar que las lesiones que tenía se las hubiese provocado el progenitor y alega que tampoco lo detectaron la mayoría de médicos de los centros hospitalarios a los que acudieron hasta que el de Vall d'Hebrón dio la señal de alerta por posibles malos tratos.

Paralelamente, el padre, encarcelado desde el pasado 20 de marzo, ha pedido al juez que le deje en libertad, al considerar que ya no puede influir en los testigos de su entorno familiar, porque ya han declarado.

PUBLICIDAD

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con apenas seis semanas, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves. EFE

1012266