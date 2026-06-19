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Argentina vuelve a trabajar y Montiel se entrena junto a sus compañeros

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Kansas City (Estados Unidos), 19 jun (EFE).- La selección de Argentina se entrenó nuevamente este viernes en el Sporting KC Training Centre de Kansas City, donde los futbolistas de Lionel Scaloni comenzaron la jornada en el campo y con el balón en los pies.

Nicolás Tagliafico y Giuliano Simeone fueron los primeros jugadores de campo en hacerlo. Leo Messi saltó acompañado por Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero y Rodrigo De Paul.

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Desde más temprano trabajaban en otro sector los porteros convocados, Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, junto al joven Santiago Beltrán, que por el momento sigue entrenándose allí.

El último en hacerlo fue Gonzalo Montiel, quien un día antes comenzó la práctica ejercitándose en el gimnasio y luego se unió a sus compañeros.

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Esta vez, el lateral de River Plate estuvo junto a ellos desde el comienzo y todo hace indicar que podría jugar ante Austria, aunque por el momento no se sabe si Scaloni apostará por él o por Nahuel Molina.

En la victoria ante Arabia Saudí, Montiel fue titular y el defensor del Atlético de Madrid lo reemplazó para el comienzo de la segunda parte.

De cara al próximo encuentro también resta saber si el seleccionador argentino mantiene en el once inicial a Lautaro Martínez o si Julián Álvarez es titular tras haber sumado 35 minutos en el debut.

Antes de ese partido, Scaloni había avisado que el atacante del Atlético de Madrid ya estaba disponible para jugar tras recuperarse de un problema en el tobillo.

Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Messi y Martínez fueron los elegidos para el debut, mientras que Molina, Álvarez, Nicolás González, Nicolás Otamendi y Nico Paz ingresaron en el correr del encuentro.

Tagliafico, quien no sumó minutos, trabajó en los últimos días junto a sus compañeros en el campo. EFE

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