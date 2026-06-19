Gonzalo García de Vitoria continuará al frente del Casademont en la próxima temporada

Zaragoza, 19 jun (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informado este viernes de que el entrenador del primer equipo, Gonzalo García de Vitoria (Bilbao, 1971), continuará dirigiendo al conjunto aragonés durante la temporada 2026-27.

El técnico bilbaíno seguirá así liderando a la escuadra rojilla después de asumir el cargo en un tramo decisivo de la pasada campaña y alcanzar el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa, ha señalado el club en un comunicado.

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García de Vitoria llegó al Casademont en agosto de 2025 como entrenador ayudante de Jesús Ramírez, incorporándose al cuerpo técnico tras su etapa al frente del Real Betis Baloncesto en Primera FEB y después de una amplia trayectoria en los banquillos.

Posteriormente, continuó su labor junto con Joan Plaza hasta asumir el rol de entrenador principal en la recta final del curso de la pasada temporada.

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Con el equipo afrontando un momento clave de la temporada, lideró al grupo con el objetivo de lograr entre todos la salvación, certificada en el Pazo de Deportes de Lugo, donde el Casademont aseguró su continuidad un año más en la máxima categoría.

El club ha reconocido el trabajo de un entrenador "que se ha identificado desde su llegada con los valores y la identidad rojilla" y ha confiado en que esta nueva etapa siga construyendo un conjunto competitivo y ambicioso. EFE

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