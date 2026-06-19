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Podemos lleva al Congreso la actuación policial en un acto de Vox en Granada

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Granada, 19 jun (EFE).- Podemos ha elevado al Congreso los incidentes registrados durante la precampaña andaluza en un acto de Vox en Granada el que se produjeron cargas y arrestos antes de un mitin de Santiago Abascal y ha pedido que la instrucción policial no tenga sesgo y analice el comportamiento de los dos bandos enfrentados.

La diputada por Granada Martina Velarde ha registrado una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno central a recabar información "completa" sobre las actuaciones policiales del 16 de abril, fecha en la que se registraron cargas minutos antes de un mitin de Abascal.

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La petición reclama que se verifique si la investigación policial abierta por estos hechos está también analizando el comportamiento de los asistentes al acto de Vox para evitar que haya sesgos políticos o ideológicos.

La Policía ha acusado a cinco activistas antifascistas de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, tras lo que Velarde ha lamentado que la causa se centre en personas que se manifestaban "de forma pacífica" pero no incluya a ninguno de los participantes en la convocatoria de Vox.

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Velarde se ha referido a la "avalancha" que se registró después de que Abascal pidiera a sus seguidores que rebasasen el cordón policial y atacaran a los antifascistas, lo que habrían hecho, según Podemos, usando además armas prohibidas como porras extensibles.

Podemos ha exigido que la investigación respete "escrupulosamente" los principios de imparcialidad, objetividad, proporcionalidad y plenitud, sin sesgos de ningún tipo y sin dobles estándares en la valoración de los hechos.

Ha añadido que, "afortunadamente", los hechos están registrados tanto en los vídeos publicados por diferentes medios como en redes sociales, lo que los convierte en fácilmente demostrables. EFE

mro/fs/jlg

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