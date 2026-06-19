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El Gobierno censura el "furor" del juez Peinado al "cometer errores" con una nueva pieza para "inculpar" a Begoña Gómez

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado este viernes el "furor" del juez Juan Carlos Peinado por abrir una nueva línea de investigación en la que ha cometido "errores" para "inculpar" a la esposa del presidente del Gobierno en un asunto que no tiene "nada que ver" con Begoña Gómez.

Así se ha pronunciado López en declaraciones a 'Mañaneros 360' (TVE), recogidas por Europa Press, después de que Peinado haya abierto una pieza en el 'caso Begoña Gómez' por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos.

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El ministro ha criticado la "investigación claramente prospectiva" del juez de Plaza de Castilla que tiene "consecuencias para el honor y el buen nombre de las personas". A su juicio, la instrucción de Peinado "ha ido mutando de causa con una indefensión absoluta en todo el procedimiento".

Para López, se trata de "una persecución claramente injusta e intolerable" hacia la mujer del presidente del Gobierno. "Y hoy, una más muy grave", ha apostillado sobre la nueva pieza, para después reclamar que alguien deberá pedir perdón "alguna vez" y reparar el honor de "personas honorables" por esta investigación que ha sido "claramente injusta".

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JUICIO "POLÍTICO" A UNA PERSONA "INOCENTE"

Desde el PSOE han calificado de "nuevo disparate" la nueva investigación del juez Peinado, a quien han acusado de "seguir alargando un juicio político a una persona inocente". "Begoña Gómez no tiene ninguna vinculación con ese contrato", han trasladado los socialistas en un mensaje publicado en la red social 'X'.

En este sentido, el PSOE ha reclamado a Isabel Díaz Ayuso explicaciones "sobre la millonada embolsada por su pareja desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid".

También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reaccionado a la decisión de Peinado tirando de ironía en redes sociales: "Porque la muerte de Manolete ya se esclareció".

Desde el socio minoritario del Ejecutivo se ha pronunciado el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, para ironizar también en redes sobre la decisión de Peinado. "Debería abrirse una pieza separada y secreta que investigará la implicación de Begoña Gómez en la muerte de Manolote", ha apostillado.

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EuropaPress

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