La Abogacía advierte del "riesgo inminente de quiebra" del sistema de justicia gratuita

Salamanca, 19 jun (EFE).- La Abogacía Española ha advertido del "riesgo inminente de quiebra" del sistema de justicia gratuita debido a la progresiva reducción de profesionales que están inscritos en el turno de oficio como consecuencia fundamentalmente del creciente incremento de actuaciones no remuneradas adecuadamente.

Esta es una de las conclusiones de las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita celebradas en Salamanca por el Consejo General de la Abogacía Española, que han sido clausuradas este viernes por su presidente, Salvador González, y en las que ha sido presentado el XX informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.

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El mismo que refleja que las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en España alcanzaron en 2025 la cifra de 1.155.311, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto a 2024 y consolida la tendencia al alza de los últimos años.

Pero igualmente pone de manifiesto que mientras el número total de letrados en España aumentó de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, lo que supone un crecimiento del 0,4 por ciento en 2025 respecto a 2024), los adscritos al turno de oficio disminuyeron.

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En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados inscritos en el turno de oficio hasta los 38.871, frente a los 39.941 de 2024 o los 45.275 de 2020, lo que supone un descenso acumulado en el total de este periodo del 14,1 por ciento.

Para la Abogacía es necesaria una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que constituya una normativa de mínimos de compensación económica evitando que se genere una desigualdad en la prestación del servicio según los territorios pero que permita a cada uno de ellos un margen de discrecionalidad por razón de criterios objetivos.

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Igualmente "asegurar una adecuada financiación del turno de oficio" y un reconocimiento de la "relevante labor de los profesionales que prestan este servicio público en la atención, protección y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, reafirmando el derecho de defensa como pilar del Estado de derecho".

"Tanto los abogados como los colegios de la Abogacía hacen posible que la justicia gratuita se adapte a cualquier circunstancia y necesidad por muy extraordinariamente difícil que sea como se ha demostrado con la asistencia ofrecida a las personas migrantes en las crisis acontecidas en los últimos tiempos", añade.

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La Abogacía subraya que "aunque con la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se ha avanzado en la protección de los colectivos más vulnerables esto no se ha visto reflejado en la necesaria mejora de las condiciones de los abogados del turno de oficio".

"Cuanto más vulnerable es la persona atendida más trabajo suele requerir el asunto y menos relación existe entre el esfuerzo invertido y la retribución prevista", abunda.

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Los abogados han transmitido que no puede sostenerse este servicio "sobre el trabajo gratuito o invisible de la abogacía del turno de oficio".

En este sentido han puesto como ejemplo que si la ley impone medios extrajudiciales de solución de controversias entre abogados para resolver litigios antes de acudir a los juzgados y tribunales u otras actuaciones obligatorias "deben poder certificarse y retribuirse de forma clara, suficiente e igual en el territorio".

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Las asociaciones de abogados de oficio han expuesto sus reivindicaciones en las jornadas en las que se ha concluido que es "necesaria la unión de todos para avanzar en la mejora y dignificación del turno de oficio y de los profesionales que lo prestan". EFE