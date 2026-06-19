Mayoría de vascos defiende priorizar al autóctono en lo público para no colapsar servicios

Bilbao, 19 jun (EFE).- El 52,5 % de los vascos ve necesario priorizar a las personas autóctonas respecto a los inmigrantes en la redistribución de recursos públicos "para que no colapsen" los servicios, según ha evidenciado el último Deustobarómetro Social de la Universidad de Deusto.

Responsables de esta encuesta de periodicidad semestral han presentado este viernes los últimos resultados de este trabajo y han matizado el posicionamiento de los vascos frente a la 'prioridad nacional' para acceder a servicios públicos al considerar que no se formula como lo hace la extrema derecha en España, asociada al acceso a la sanidad.

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La codirectora del trabajo, María Silvestre, ha puntualizado que en Euskadi se empieza a ver en los posicionamientos que "se restringen derechos a las personas extranjeras en caso de tener que elegir" pensando que "puede haber un colapso", pero ha destacado que la mayoría cree que los inmigrantes, regularizados o no, deben tener el mismo derecho y posibilidad de acceso a la sanidad pública (59,3 %) y a la educación (53 %).

Sin embargo, según ha indicado, se observa que hay parte de la ciudadanía vasca partidaria de restringir derechos a los inmigrantes, sobre todo, en situación irregular.

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Según el trabajo, solo el 13,5 % cree que todos los inmigrantes deberían tener derecho a voto (el 68,5 % defiende que lo tengan únicamente los regularizados), mientras que el 20 % opina que todos los extranjeros tendrían que tener el mismo acceso a una vivienda de protección oficial que los autóctonos (el 63 % lo piensa solo para los que tengan papeles).

Respecto a las ayudas sociales, también son mayoría los vascos (55,3 %) que son partidarios de que los inmigrantes tengan el mismo acceso a ellas que los autóctonos, pero solo en el caso de los regularizados. Un 30,7 % opina que deberían tenerlo todos los inmigrantes, sin distinción.

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En el último Deustobarómetro, elaborado sobre mil entrevistas entre los pasados días 3 y 10 de junio, el acceso a la vivienda se consolida como el principal problema de la sociedad vasca (50 %).

En la encuesta se aprecia un repunte de la preocupación por la sanidad, que se sitúa, con un 38 %, en segundo lugar, en un contexto de movilizaciones y huelga del personal médico. EFE

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