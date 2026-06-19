El Gobierno retrasa la presentación del nuevo cuadro macroeconómico al 29 de junio

Madrid, 19 jun (EFE).- El Gobierno ha retrasado del 23 al 29 de junio la presentación del nuevo cuadro macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los presupuestos de 2027, para que coincida con la fecha anunciada esta semana para aprobar nuevas medidas para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio.

El presidente del Gobierno anunciaba el miércoles en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará el lunes 29 un nuevo decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía para ver el recorrido del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, tras las reuniones mantenidas con agentes sociales y sectores de la economía.

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Sánchez explicaba el jueves en Bruselas que el decreto, que tendrá que convalidar el Congreso, pretende mantener tres meses más algunas de las medidas que se implantaron para proteger a hogares y empresas de los efectos nocivos del conflicto.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había dado la fecha del 23 de junio para la actualización del cuadro macroeconómico.

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Las previsiones actuales del Gobierno son de noviembre de 2025 y sitúan el crecimiento previsto para 2026 en el 2,2 %, sin que todavía se haya recogido el eventual impacto de la guerra en Oriente Medio ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto.

El pasado 28 de abril, Cuerpo calculaba que el conflicto restaría entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y que sumaría un punto a la inflación media anual, si bien fue un ejercicio incluido en informe de progreso del plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 remitido a Bruselas, pero que no supuso una actualización del cuadro macroeconómico. EFE

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