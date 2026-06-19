Europa registra en cinco años más de mil ataques violentos hacia políticos electos locales

Bilbao, 19 jun (EFE).- Europa ha registrado en los últimos cinco años más de mil ataques violentos e intimidatorios contra representantes electos locales, una violencia que las mujeres sufren tres veces más que sus homólogos masculinos, y que sitúan a Francia, Italia y España como los tres países con más incidentes.

Son datos preliminares del primer informe anual del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a Nivel Local (ODELL), avanzados por el secretario general del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Fabrizio Rossi.

PUBLICIDAD

Los análisis apuntan, además, a un incremento progresivo de los incidentes, especialmente en periodos electorales, de acoso, intimidación, violencia física hacia sus bienes y sus familias, así como de las amenazas en redes sociales, que continúan infrarrepresentadas en los registros oficiales.

El estudio será presentado el próximo 2 de octubre en Bilbao, según han dado a conocer este viernes durante la presentación de ODELL, un acto en el que también han participado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio (Bizkaia), Esther Apraiz; y el director de Acción Exterior y Organismos Multilaterales del Gobierno Vasco, Asier Areitio.

PUBLICIDAD

Elaborado por la Universidad Bocconi de Milán, el informe ofrecerá la primera radiografía europea de las amenazas que enfrentan alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales en el ejercicio de su actividad pública.

Estará basado en datos procedentes de distintos países europeos y elaborados a partir de fuentes públicas ya existentes, principalmente informaciones publicadas en medios de comunicación y otros registros documentados.

PUBLICIDAD

Según ha detallado el secretario general del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, el objetivo que se persigue es doble: por un lado, reunir y procesar toda esa documentación para "entender el fenómeno" y crear una plataforma donde los representantes locales puedan abordar esa violencia que sufren; y por el otro, "proporcionar varios tipos de soluciones" que ayuden a "consolidar la convivencia pacífica" en la vida pública.

El informe incluirá recomendaciones dirigidas a instituciones europeas, estatales y locales para reforzar la protección de los representantes públicos y la resiliencia democrática de los gobiernos locales. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)