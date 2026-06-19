España vence a Georgia en Tiflis (3-0) y mantiene opciones de acceder a la fase final

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- La selección española masculina de voleibol se ha impuesto este viernes a Georgia en Tiflis por 3-0, con lo que mantiene intactas sus esperanzas de conseguir entrar en la fase final de la Liga Europea.

El conjunto de Hubert Henno sumó su cuarta victoria en cinco partidos y se jugará sus opciones de lograr el pase este sábado ante la República Checa, selección con la que llegó empatada a este fin de semana.

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Georgia, que no había puntuado aún en este torneo y ocupaba la última plaza, sucumbió ante la superioridad de los jugadores españoles, que se hicieron con el triunfo en el Nuevo Palacio de Deportes de Tiflis con parciales de 25-18 (30 m.), 25-14 (28 m.) y 25-8 (19 m.) y con el español Jean Pascal Diedhiou como máximo anotador con 13 puntos, dos más que Carlos Nieves. EFE