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El Atlético supera los 100 millones de seguidores en las redes sociales

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Madrid, 19 jun (EFE).- El Atlético de Madrid ha superado los 100 millones de seguidores “en el conjunto de sus redes sociales”, según informó este viernes el propio club, que destacó que esa cifra “sitúa” a la entidad “entre los grandes referentes del deporte a nivel mundial”.

Según el comunicado publicado en su página web, la “comunidad” del Atlético en las redes sociales ha aumentado “en 14 millones de seguidores” en este último año.

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“Un 77 por ciento de nuestros seguidores en redes sociales como Instagram, TikTok o X tiene menos de 34 años, demostrando que el sentimiento atlético tiene un ilusionante futuro por delante”, apuntó el club. EFE

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