Llega la primera ola de calor del verano: la Aemet anuncia temperaturas de hasta 42 grados en España

Una mujer se cubre del sol con un abanico en Valencia, en una imagen de archivo. (Eduardo Manzana / Europa Press)

Apenas unos días antes de que arranque oficialmente el verano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial que prácticamente inaugura la nueva estación con la primera ola de calor del año. El episodio afectará a gran parte de la Península Ibérica y Baleares entre el domingo 21 y, previsiblemente, el miércoles 24 de junio, con temperaturas que en algunos puntos podrían superar con facilidad los 40 grados e incluso acercarse a los 42 ºC en los escenarios más extremos.

El organismo meteorológico advierte de que se trata de una situación atmosférica compleja, marcada por una dorsal anticiclónica sobre Europa y la posible influencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) al oeste peninsular. Esta combinación favorecerá la entrada de una masa de aire muy cálida y seca de origen sahariano, que además se verá potenciada por el calor diurno propio de estas fechas.

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Según el aviso especial emitido, el ascenso térmico comenzará a notarse ya desde el sábado 20 de junio, aunque será a partir del domingo cuando el calor se intensifique de forma generalizada. A lo largo de la semana, las temperaturas irán escalando hasta alcanzar su punto álgido entre el lunes 22 y el martes 23, jornadas en las que se esperan los valores más extremos del episodio.

Un ciclista se refresca en una fuente del parque Madrid Río, en una imagen de archivo. (REUTERS/Ana Beltran)

En amplias zonas del interior peninsular, los termómetros se moverán entre los 37 y los 40 ºC de forma habitual, con los registros más elevados en los grandes valles fluviales como el Tajo, Guadiana, Guadalquivir o el Ebro. En estos puntos, la Aemet no descarta que se puedan alcanzar o incluso superar los 42 ºC de manera puntual, especialmente durante las horas centrales del día.

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El calor no se limitará únicamente a las máximas diurnas. Uno de los aspectos más preocupantes del episodio será la persistencia de temperaturas elevadas durante la noche, lo que dificultará el descanso y aumentará el riesgo para la salud, especialmente en personas mayores, niños pequeños y población con enfermedades crónicas. Las denominadas “noches tropicales”, con mínimas que no bajan de los 20 ºC, serán frecuentes en muchas zonas del centro y sur peninsular.

Además del calor extremo, se prevé la presencia de calima en algunos momentos, lo que podría aumentar la sensación térmica y reducir la calidad del aire. También existe la posibilidad de tormentas en zonas de montaña, que en algunos casos serían secas o con muy poca precipitación, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales debido a la combinación de rayos y vegetación muy seca.

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A partir del miércoles 24, el escenario más probable apunta a un inicio de descenso térmico, aunque con incertidumbre significativa. En algunas zonas del norte y del este peninsular, el calor podría mantenerse aún en niveles muy altos durante más días, mientras que en el oeste comenzaría a notarse un alivio progresivo.

Ascenso de temperaturas hasta la ola de calor

Este viernes el calor empieza a ganar terreno de forma más clara en buena parte del país. En el sur, especialmente en Andalucía, ya se registran temperaturas más altas, con valores en torno a los 38-40 ºC en el valle del Guadalquivir, mientras que en el centro peninsular el ambiente es cálido, pero todavía sin valores extremos, con máximas cercanas a los 33-35 ºC en zonas como Madrid o Castilla-La Mancha. Es una jornada de transición en la que el calor se va asentando poco a poco.

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Bañistas en la playa de la Malvarrosa, en una imagen de archivo. (EFE/Ana Escobar)

A partir del sábado, el ascenso térmico se hace más evidente y el calor se intensifica en zonas del interior. Suben las temperaturas en Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Aragón y La Rioja, con máximas que pueden rondar los 36-38 ºC. En Andalucía se mantienen valores muy elevados, en torno a los 39-40 ºC. A la vez, el norte peninsular vive un escenario distinto, con la llegada de tormentas en comunidades como Cantabria, País Vasco y Castilla y León, lo que deja un día de fuerte contraste.

El ascenso térmico culmina el domingo con el inicio de la ola de calor. Las temperaturas alcanzan valores muy altos en gran parte del interior peninsular, con máximas de entre 38 y 40 ºC, y puntualmente algo más altas en los grandes valles, donde no se descarta llegar a los 42 ºC. En los próximos días se esperan jornadas de calor persistente y noches que empiezan a complicarse para descansar, marcadas por el bochorno.

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