El Dépor cerrará la pretemporada midiéndose a Fiorentina y Genoa en Italia

A Coruña, 19 jun (EFE).- El RC Deportivo cerrará la pretemporada con dos amistosos en Italia, donde se medirá a la Fiorentina el jueves 6 de agosto en el Stadio Curva Fiesole y dos días después al Genoa en el estadio Ferraris, donde se pone en juego el 'Trofeo Spagnolo'.

El equipo blanquiazul, que por segunda temporada consecutiva estará dirigido por Antonio Hidalgo, arrancará la pretemporada la semana del 6 de julio en la ciudad deportiva de Abegondo, donde realizará las primeras sesiones de entrenamiento.

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Ocho años después de iniciar su caída, la cual le llevó a jugar tres temporadas consecutivas en Primera Federación, el Dépor volverá a competir en el curso 2026-27 en la máxima categoría del fútbol español. EFE

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