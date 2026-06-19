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Chus Bueno: 17 clubes tienen interés en ser franquicias de la Euroliga

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Vitoria, 19 jun (EFE).- El director ejecutivo de la Euroliga, Chus Bueno, avanzó este viernes que 17 clubes tienen interés en ser franquicias de la competición, en el nuevo modelo que se implantará tras su llegada a la dirección hace 4 meses y que apunta a cambiar el valor de la liga y sus miembros.

El exjugador de baloncesto participó en Vitoria en el foro organizado por la revista Dato Económico, donde dio pistas sobre los planes que tiene la Euroliga, una competición "en muy buena forma y que no corre peligro”, zanjó el dirigente.

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Bueno desveló que podría dividirse la Euroliga en dos conferencias si entran más equipos a medio plazo.

“Tenemos un plan de tres años”, explicó sobre su implantación y apuntó a ciudades como Roma, París o algunas alemanas donde el baloncesto está implantado como posibles integrantes del próximo paso que quieren dar. “Londres o Manchester tienen mucho más riesgo”, matizó.

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Preguntado por la participación de equipos rusos, Bueno desveló que cuentan con el interés de algún equipo ruso, no solo el CSKA -miembro de la competición-, pero reconoció que “ahora mismo es difícil”.

Asimismo, mostró su deseo de que vuelva a la normalidad el conflicto bélico en Oriente Medio. “No es agradable que esos equipos tengan que jugar fuera por imagen y por los clubes, pero son equipos importantes que han aportado mucho”, subrayó.

Bueno se mostró satisfecho por haber alineado a los clubes participantes en la Euroliga desde su llegada y avanzó que están implantando mecanismos de control financiero, pero admitió que “es difícil en casi todos los deportes”. “El año que viene se endurecerá un poco más, pero es difícil controlar porque en Europa hay diferentes impuestos”, asumió.

A nivel de financiación, tras el aterrizaje de Chus Bueno en la Euroliga se ha modificado la distribución económica entre los socios. “La hemos hecho más justa e igualitaria y depende de victorias y contratos de televisión”, dijo el dirigente, consciente de que “no es perfecto pero es mejor que antes”.

Bueno espera que la nueva plataforma digital que están preparando en la competición llegue a ser su mayor fuente de ingresos a largo plazo, incluso por encima de los contratos de televisión o los patrocinios, que dominan ahora los ingresos de la Euroliga.

También reveló que se plantean aplicar un programa de inteligencia artificial para asignar los árbitros en los partidos y así “eliminar el ruido”.

El desembarco de la NBA en Europa fue otro de los temas: “La fragmentación diluye el valor y ellos lo saben, por eso estamos viendo maneras de unirnos y no competir, pero cada uno tiene su plan”, manifestó al respecto. “Estamos abiertos a mejorar”, añadió.

Chus Bueno, que trabajó para la competición norteamericana, admitió que del modelo NBA copiaría la plataforma que unifica todos los productos y los contenidos. “La NBA genera 1.200 clips de vídeo al día y queremos llegar ahí”, dijo con ambición.

Tal y como explicó el director de la Euroliga, la NBA quiere una competición de 16 equipos con 12 franquicias y 4 que puedan entrar y salir de la misma. “Ahora mismo no hay un idea de acuerdo”, expresó, aunque ha habido varias reuniones en las que también se ha sentado la FIBA. EFE

jd/rc/jpd

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