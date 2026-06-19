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Canarias da por "controlado" el brote de hepatitis A detectado en una escuela infantil

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Las Palmas de Gran Canaria, 19 jun (EFE).- Sanidad da por "controlado" el brote de hepatitis A detectado en una escuela infantil de Gran Canaria, con los dos niños ingresados ya dados de alta, y hace seguimiento epidemiológico de la enfermedad.

Así lo ha informado este viernes la consejera del área, Esther Monzón, antes de participar en un encuentro de pacientes organizado por la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, al ser preguntada por esta cuestión, sobre la que ha dicho que se están también controlando a todos los contactos estrechos de los contagiados.

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A los que no estaban vacunados se les está vacunando, ha referido la consejera, quien ha precisado que todos los niños presentan "buen estado de salud".

El caso índice corresponde a un alumno de la escuela infantil, por lo que se activó el protocolo establecido y se detectaron cinco casos más. Todos los menores evolucionan favorablemente, y han sido dados de alta los dos niños que habían requerido ingreso hospitalario, mientras que el resto se encuentra en observación domiciliaria. EFE

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