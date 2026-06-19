Bomberos de 27 provincias alertan de la falta de coordinación y de financiación desigual

Cáceres, 19 jun (EFE).- Representantes de los servicios de bomberos de 27 provincias han advertido este viernes en Cáceres de las diferencias existentes en la financiación y organización de los sistemas de emergencias, así como de la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones.

Este ha sido uno de los asuntos abordados durante la XXIII Asamblea de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé), celebrada con la participación de 60 responsables del sector.

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Los consorcios han señalado que el modelo actual presenta una "alta heterogeneidad territorial", con servicios que dependen en gran medida de las diputaciones provinciales, lo que genera "desigualdades en recursos, estructuras y capacidad de respuesta".

En este contexto, se ha insistido en la importancia de avanzar hacia mecanismos más homogéneos que garanticen la equidad del servicio en todo el territorio.

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Durante el encuentro, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido el papel de estas instituciones en la prestación de este servicio esencial, especialmente en provincias extensas y con alta dispersión poblacional, como es el caso de la cacereña.

Ha subrayado que los bomberos constituyen un servicio público fundamental y ha reclamado mayor implicación del Estado y las comunidades autónomas en su financiación.

Por su parte, el presidente de Conbé, Manuel Marmolejo, ha coincidido en la necesidad de mejorar la coordinación entre servicios de emergencias y ha puesto el foco en la utilidad de estos encuentros para compartir experiencias y buenas prácticas.

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La organización agrupa actualmente a 31 entidades y cerca de 9.000 profesionales, con unos 300 parques de bomberos en toda España.

Entre los principales retos identificados figuran la adaptación al cambio climático, la mejora de la formación especializada y la actualización de los criterios de acceso a los cuerpos de bomberos.

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También se ha abordado la incorporación de la mujer y la necesidad de criterios más homogéneos en las pruebas físicas y se han tratado aspectos operativos como la coordinación en grandes emergencias, la prevención de riesgos laborales y las nuevas tecnologías en la gestión de los servicios.

Los responsables han coincidido en que la creciente complejidad de las intervenciones exige "una mayor planificación conjunta".

La asamblea ha puesto también de relieve el papel de la cooperación interterritorial en la respuesta a incendios forestales e inundaciones, situaciones "cada vez más frecuentes y complejas".

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En este sentido, se ha defendido la necesidad de reforzar los protocolos de actuación compartidos entre administraciones.

El encuentro ha concluido con un llamamiento a consolidar un sistema de emergencias más "coordinado, eficiente y equilibrado territorialmente", que permita garantizar la calidad del servicio independientemente de la provincia en la que se preste. EFE

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