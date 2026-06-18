Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Unicaja

Málaga, 18 jun (EFE).- Txus Vidorreta es el nuevo entrenador del Unicaja para las dos próximas temporadas, equipo en el que sustituye a Ibon Navarro, que decidió no cumplir la campaña de contrato que le restaba para dirigir al Estrella Roja de Belgrado, informó este jueves el club malagueño.

Vidorreta llega al Unicaja tras una década en La Laguna Tenerife y después de que la entidad andaluza haya apostado por él por ser uno de los técnicos más prestigiosos del baloncesto nacional y que recientemente fuera elegido como el mejor de la historia de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL). EFE

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