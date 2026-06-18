Espana agencias

El Pleno del Congreso aprueba el Tratado de Amistad con Francia, con el rechazo de PP y Vox, y lo manda al Senado

Guardar
Google icon
Imagen 6U5XG4JCQFA6BBWQEHFA432VQU

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ratificación del Tratado de Amistad con Francia que suscribieron ambos gobiernos en febrero de 2023 y que fue derribado por PP y Vox hace ahora un año. Los dos partidos han vuelto a votar en contra del texto, pero esta vez sí ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar y todos sus socios parlamentarios (ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria), mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha abstenido.

Este segundo intento de ratificación arrancó el pasado mes de abril cuando el Gobierno volvió a remitir el Tratado a las Cortes tras llegar a un "acuerdo interpretativo" con Francia sobre el punto más controvertido, la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español y viceversa.

PUBLICIDAD

En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación. Ante las dudas sobre la constitucionalidad de la participación de ciudadanos de otro país en el Consejo de Ministros, los ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo.

NO VAN A ENTRAR EN EL CONSEJO

Finalmente se acordó que cuando tenga lugar la invitación del otro país, será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado".

PUBLICIDAD

Pero PP y Vox siguen manteniendo dudas de constitucionalidad en ese punto y por eso han mantenido su voto en contra. Sin embargo, el apoyo de Podemos y Junts --que hace un año se abstuvieron contribuyendo a frustrar la ratificación-- ha permitido ahora su aprobación con 175 síes frente a 170 noes.

Eso sí, el tratado se remite ahora al Senado donde el PP cuenta con mayoría absoluta y previsiblemente será rechazado. En este caso, deberá haber una votación definitiva en la Cámara Baja y ahí se necesitará mayoría absoluta (176 votos), con lo que el Gobierno volverá a necesitar el voto a favor de todos sus socios.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

Feijóo eleva la presión sobre PNV y Junts para echar a Sánchez: "Si están dispuestos a hacer lo que dicen, hagámoslo"

Migraciones lamenta que Europa abra una época de exclusión y expulsión: Es duro y triste

Infobae

Feijóo urge a los socios del Gobierno que piden elecciones a apoyar una moción de censura

Infobae

La Ley del Cine supera su primer trámite en el Congreso al rechazar los vetos de PP y Vox

Infobae

Estrasburgo avala el 25 % del castellano en las aulas catalanas: "Es una región bilingüe"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

ECONOMÍA

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

DEPORTES

Estados Unidos da un visado a la madre del portero de Vozinha para que pueda ver el segundo partido de su hijo en el Mundial 2026

Estados Unidos da un visado a la madre del portero de Vozinha para que pueda ver el segundo partido de su hijo en el Mundial 2026

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés