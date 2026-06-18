El Pleno del Congreso aprueba el Tratado de Amistad con Francia, con el rechazo de PP y Vox, y lo manda al Senado

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ratificación del Tratado de Amistad con Francia que suscribieron ambos gobiernos en febrero de 2023 y que fue derribado por PP y Vox hace ahora un año. Los dos partidos han vuelto a votar en contra del texto, pero esta vez sí ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar y todos sus socios parlamentarios (ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria), mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha abstenido.

Este segundo intento de ratificación arrancó el pasado mes de abril cuando el Gobierno volvió a remitir el Tratado a las Cortes tras llegar a un "acuerdo interpretativo" con Francia sobre el punto más controvertido, la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español y viceversa.

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En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación. Ante las dudas sobre la constitucionalidad de la participación de ciudadanos de otro país en el Consejo de Ministros, los ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo.

NO VAN A ENTRAR EN EL CONSEJO

Finalmente se acordó que cuando tenga lugar la invitación del otro país, será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado".

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Pero PP y Vox siguen manteniendo dudas de constitucionalidad en ese punto y por eso han mantenido su voto en contra. Sin embargo, el apoyo de Podemos y Junts --que hace un año se abstuvieron contribuyendo a frustrar la ratificación-- ha permitido ahora su aprobación con 175 síes frente a 170 noes.

Eso sí, el tratado se remite ahora al Senado donde el PP cuenta con mayoría absoluta y previsiblemente será rechazado. En este caso, deberá haber una votación definitiva en la Cámara Baja y ahí se necesitará mayoría absoluta (176 votos), con lo que el Gobierno volverá a necesitar el voto a favor de todos sus socios.

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