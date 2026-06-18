Espana agencias

Isidro Pitta anima a Paraguay: "Que sigan creyendo en nosotros que vamos a dar lo mejor"

Guardar
Google icon

Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El jugador Isidro Pitta, internacional con la selección de Paraguay, animó este miércoles al país guaraní para que sigan creyendo en el equipo, que tratará de revertir el resultado y sumar los tres puntos necesarios para pasar de ronda el próximo viernes contra Turquía.

"Uno siempre queda dolido después de una derrota, pero ya pasamos página", dijo el delantero de la Albirroja en una rueda de prensa ofrecida en San José (California), donde el equipo mantiene su cuarten general en el Mundial.

PUBLICIDAD

El equipo ha tenido una "muy buena de entrenamiento" y piensan en el próximo encuentro como una oportunidad para devolverle la ilusión a su gente.

"Sabemos están muy ilusionados, tenemos que ir a ganar el partido como sea y obviamente que sigan creyendo en nosotros que vamos a dar lo mejor", agregó.

PUBLICIDAD

Aunque los primeros días "costó bastante asimilar la derrota", el conjunto guaraní ha aprendido de los errores y ya trabajan mucho más sueltos.

Ante la posibilidad de entrar en el once titular del próximo encuentro, Pitta avisó: "Vengo trabajando súper, venimos haciendo bien y si me toca jugar, estoy preparado".

Paraguay buscará, en este sentido, "revertir el resultado, sumar de a tres para pensar en la clasificación" ante un Turquía que busca la posesión de pelota y que dispone de jugadores que buscan el pase filtrado", concluyó. EFE

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo se abre a pactar con Vox y considera "muy posible" que imputen al PSOE

Infobae

Andrés Cubas pasa página tras el debut: La derrota dolió pero la cabeza ya está en Turquía

Infobae

Paraguay afrontará crucial partido contra Turquía como "una final", dicen jugadores

Infobae

Tuchel: "Me encantó la reacción del equipo en el segundo tiempo"

Infobae

Feijóo promete "perfeccionar" la ley de eutanasia "con garantías" para que pacientes tengan "información" y "libertad"

Feijóo promete "perfeccionar" la ley de eutanasia "con garantías" para que pacientes tengan "información" y "libertad"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

ECONOMÍA

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

DEPORTES

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Inglaterra-Croacia, en video: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026

Inglaterra vence a Croacia en un partido con seis goles y da un golpe de autoridad en su debut en el Mundial 2026