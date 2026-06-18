Espana agencias

1-0. Panamá pierde en el tiempo añadido ante Ghana

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Toronto (Canadá), 17 jun (EFE).- La selección de Panamá perdió este miércoles en el quinto minuto del tiempo agregado del segundo periodo ante Ghana, que celebró el triunfo gracias a una anotación del centrocampista de 20 años Caleb Yirenkyi, en el debut de ambas en el Grupo L del Mundial 2026.

En Toronto, Canadá, los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen fueron los que más insistieron en ataque, en un partido que les dejó el sinsabor de no concretar, mientras los ghaneses, del técnico portugués Carlos Queiroz, no tuvieron problemas para controlarlos.

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En la segunda jornada del Grupo L, Panamá se medirá con Croacia y Ghana se enfrentará con Inglaterra el próximo 23 de junio. EFE

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