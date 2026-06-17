Espana agencias

Paraguay afrontará crucial partido contra Turquía como "una final", dicen jugadores

Guardar
Google icon

Asunción, 17 jun (EFE).- La selección de Paraguay buscará recuperarse de la dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente en la segunda fecha a Turquía, un partido que afrontará como "una final", dijo este miércoles el centrocampista Andrés Cubas.

"Va a ser una final este partido que viene", dijo Cubas a periodistas tras el entrenamiento.

El centrocampista de los Vancouver Whitecaps de la MLS jugó los 90 minutos el pasado viernes cuando la Albirroja cayó goleada ante los norteamericanos.

"No nos esperábamos arrancar de esa manera, obvio que fue un golpe", señaló el jugador, que apunta a ser titular en la segunda jornada del Grupo D ante los turcos. "Pero esto sigue y no tenemos tiempo para quedarnos con eso", agregó.

PUBLICIDAD

De igual manera, indicó que la plantilla trabaja para corregir los errores del debut y reforzar los aciertos.

"Nuestra energía está en Turquía", insistió.

En la misma línea declaró el ariete Isidro Pitta, quien afirmó que los jugadores ya pasaron la página tras la sonrojante derrota y buscarán ganar a Turquía "como sea".

PUBLICIDAD

"Necesitamos revertir el resultado, sumar de a tres para poder pensar en la clasificación y eso es lo que vamos a hacer", dijo el atacante del Bragantino brasileño.

Paraguay ocupa el sótano de la zona D de la Copa del Mundo, que lidera Estados Unidos tras su abultado triunfo ante los guaraníes.

Australia, que se impuso sorpresivamente a los turcos por 2-0 con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, se ubica como escolta, mientras que la selección otomana es tercera por diferencia de goles.

Después de enfrentar a Turquía, la Albirroja, que avanzó al Mundial tras conseguir uno de los seis cupos directos de la Conmebol, cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tuchel: "Me encantó la reacción del equipo en el segundo tiempo"

Infobae

Feijóo promete "perfeccionar" la ley de eutanasia "con garantías" para que pacientes tengan "información" y "libertad"

Feijóo promete "perfeccionar" la ley de eutanasia "con garantías" para que pacientes tengan "información" y "libertad"

Urtasun: "En Ferraz han pasado cosas que no son acordes a un partido progresista"

Infobae

Dalic:"Ha sido un partido raro, cometimos muchos errores"

Infobae

Urtasun descarta un adelanto electoral pero pide al PSOE que actúe ante la corrupción: "No puede esconderse"

Urtasun descarta un adelanto electoral pero pide al PSOE que actúe ante la corrupción: "No puede esconderse"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

ECONOMÍA

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

DEPORTES

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Inglaterra-Croacia, en video: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026

Inglaterra vence a Croacia en un partido con seis goles y da un golpe de autoridad en su debut en el Mundial 2026