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Rebeca Andrade se clasifica para la final de salto en su regreso a las competiciones

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São Paulo, 17 jun (EFE).- La campeona olímpica brasileña Rebeca Andrade se clasificó este miércoles en Río de Janeiro para la final de salto del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, en el que fue su regreso a las competiciones desde los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Andrade, considerada una de las mejores gimnastas latinoamericanas de la historia con seis medallas olímpicas, brilló en la ronda clasificatoria para la prueba de salto, la única a la que se presentaba.

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La gimnasta de 27 años obtuvo la mayor nota, 14,533, y pasó en primer lugar a la final del domingo.

Con su actuación, además, ayudó a Brasil a conquistar la plata por equipos y a asegurarse un lugar en el Mundial de Róterdam.

Andrade no compitió en los otros tres aparatos, por haber regresado hace pocos meses a los entrenamientos después de una pausa sabática de casi dos años.

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La medallista olímpica estadounidense Hezly Rivera, otra de las favoritas para subir al podio junto a Andrade, se retiró este miércoles de los Panamericanos por una lesión.

En los Juegos Olímpicos de París, la brasileña conquistó un oro en suelo frente a la estadounidense Simone Biles, su gran rival, además de dos platas en la categoría general individual y en suelo y un bronce por equipos.

Cuatro años antes, en Tokio 2020, consiguió un oro en salto y una plata en la individual general. EFE

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