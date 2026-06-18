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Feijóo avisa de que España llega "tarde" al Pacto de Migración y afirma que es el país que más preocupa a la UE

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves de que España llega "tarde" a la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo al, según ha denunciado, no haber adaptado todavía su legislación ni reforzado los medios necesarios para ponerlo en marcha, al tiempo que ha asegurado que el país es actualmente "el que más preocupa en la Unión Europea en el ámbito de inmigración".

En una rueda de prensa desde Bruselas, Feijóo ha criticado que, después de dos años de periodo transitorio, el Gobierno de Pedro Sánchez no haya hecho "los deberes" y ha asegurado que España "sigue fuera de la unidad europea también en política de migraciones", lo que, a su juicio, resulta especialmente preocupante porque el país cuenta con "la frontera sur, la más permeable en este momento de toda la Unión Europea a la inmigración irregular".

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"La Unión Europea ha hecho sus deberes y el Gobierno de España está desatendiendo sus obligaciones. Constatamos, por tanto, que España llega tarde a la aplicación del pacto", ha afirmado el líder de la oposición en referencia a la reforma acordada por la UE para establecer nuevas reglas comunes sobre el control de las fronteras exteriores, los procedimientos de asilo y la gestión de los flujos migratorios, cuya aplicación entró en vigor el pasado 12 de junio.

En este sentido, el líder de la oposición ha denunciado que, "tras más de dos años de transición", el Ejecutivo "no ha adaptado ni la legislación, ni los procedimientos, ni ha reforzado los medios, ni ha preparado las infraestructuras, ni tiene sistemas informáticos adecuados".

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Según ha explicado, España no dispone en estos momentos de "capacidad real instalada" para aplicar el sistema obligatorio de identificación previa de migrantes ni tiene actualizados los procedimientos fronterizos, la tramitación acelerada de las solicitudes de asilo, la acogida ordenada o los retornos efectivos.

ACUSA AL GOBIERNO DE "MENTIR" SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Además, Feijóo ha vuelto a cargar contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno y ha insistido en que el Ejecutivo "ha mentido" sobre el número de beneficiarios.

"Nosotros planteamos desde el principio que el número de migrantes irregulares se acercaría más al millón que a los 500.000 que refería el Gobierno y ya la semana pasada habla de más de 900.000 solicitudes", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha indicado que ha defendido ante sus socios europeos una política migratoria "ordenada, responsable y, por tanto, europea", al tiempo que ha prometido que España debe ser "un aliado" para que la política común de migración y asilo se aplique plenamente en todos los Estados miembro.

Asimismo, ha reclamado a las instituciones europeas "colaboración y recursos" para proteger las fronteras españolas, al considerar que "son las fronteras europeas".

APOYO A POLÍTICA DE RETORNOS

Feijóo ha defendido además la reforma que endurece la política de asilo y consolida la externalización de los centros de deportación que la UE acordó el pasado mayo y está actualmente en proceso de ratificación, ya que, según sostiene, "lo irregular no puede generar derechos".

"Es necesario retornar cuando se trata de inmigración irregular, cuando se trata de inmigración que delinque o cuando se trata de una inmigración que no respeta las normas europeas y las normas nacionales", ha manifestado.

Así, ha insistido en que el objetivo debe ser trabajar con los países de origen y tránsito para combatir la inmigración irregular y la situación actual que, a su juicio, responde a "un mix entre la desidia, la incompetencia y el interés político" del Gobierno.

REDES SOCIALES Y MENORES

Por otra parte, Feijóo ha asegurado que utilizará la capacidad de influencia del PP en Bruselas para introducir medidas a desarrollar en el ámbito europeo, que hacen referencia a la verificación de edad, restricción de redes sociales a menores, lucha contra contenidos nocivos, control de software adictivos o refuerzo de la supervisión parental, entre otras cuestiones.

"Proteger la infancia digital no significa prohibir la tecnología, sino garantizar el acceso a los contenidos adecuados," ha manifestado el jefe de la oposición en su comparecencia en Bruselas ante los medios de comunicación.

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EuropaPress

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