España y Kazajistán jugarán el 23 de septiembre en cuartos de final de la Billie Jean King

Madrid, 18 jun (EFE).- La eliminatoria de cuartos de final entre España y Kazajistán de la Billie Jean King Cup se jugará el miércoles 23 de septiembre próximo en la ciudad china de Shenzen, según el calendario de la fase final confirmado por la competición.

El encuentro entre Chequia, once veces campeona, y Gran Bretaña, semifinalista de 2025, abrirá el martes 22 de septiembre los duelos de cuartos, que se completarán el jueves día 24 con el enfrentamiento entre Ucrania y Bélgica y el de China e Italia, campeona los dos últimos años.

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España afronta la cita como cuarta cabeza de serie después de clasificarse en abril al vencer a Eslovenia (1-3) y si supera a Kazajistán se medirá en la primera semifinal al ganador del Chequia-Gran Bretaña el viernes 25 de septiembre.

La segunda semifinal, entre los ganadores de los duelos Ucrania-Bélgica y China-Italia, se jugará el sábado día 26.

Todos los encuentros serán en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena y la final se resolverá el domingo 27. EFE