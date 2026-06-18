Espana agencias

Bárcenas: "No nos hemos rendido todavía" tras la derrota de Panamá ante Ghana

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- El centrocampista panameño Edgar Yoel Bárcenas aseguró este miércoles que la selección de Panamá "no se ha rendido todavía", pese a la derrota por 0-1 ante Ghana en su debut en el Mundial, un partido que se definió en tiempo añadido y dejó un sentimiento de frustración en el plantel canalero.

"Con el duelo ahorita, que es muy reciente, pero esto pasa rápido y tenemos que subir la cabeza, ver los videos para identificar las debilidades de Croacia y salir con todo. Vamos con todo, no nos hemos rendido todavía", expresó Bárcenas tras el partido jugado en Toronto.

PUBLICIDAD

El jugador destacó el desempeño mostrado por Panamá durante gran parte del compromiso y consideró que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, pese a la magnitud del escenario.

"Yo siento que hemos sido muy superiores en muchos tramos del partido. Defendimos bien nuestra área hasta el último minuto. La voz que tengo es por la tristeza, porque la sensación era que podíamos llevarnos más", afirmó.

PUBLICIDAD

Bárcenas también resaltó la personalidad con la que afrontó el conjunto panameño su estreno mundialista.

"Viendo cómo fueron los tres primeros partidos del primer Mundial, siento que en este hemos salido con mucha personalidad. El escenario no nos impactó porque sabíamos que podíamos agarrar el partido y jugarlo como lo hicimos", agregó.

Sobre el gol recibido en los instantes finales, el internacional panameño reconoció: "Esos son los golpes que te pegan más duro porque no tienes tiempo para reaccionar".

Pese al duro revés, el mensaje dentro de la selección panameña es claro: pasar rápidamente la página y concentrarse en el próximo compromiso ante Croacia, el 23 de junio, un encuentro en el que buscará mantenerse con vida en la competición. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

México muestra confianza en vencer a Corea, 24 años después de su derrota más dolorosa

Infobae

La lluvia no impide que los panameños arropen a la Roja ante Ghana

Infobae

Río Tennessee, Nashville, centro comercial, piscina… y Lamine Yamal el último en llegar

Infobae

Rebeca Andrade se clasifica para la final de salto en su regreso a las competiciones

Infobae

1-0. Panamá pierde en el tiempo añadido ante Ghana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

ECONOMÍA

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026