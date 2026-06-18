Bárcenas: "No nos hemos rendido todavía" tras la derrota de Panamá ante Ghana

Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- El centrocampista panameño Edgar Yoel Bárcenas aseguró este miércoles que la selección de Panamá "no se ha rendido todavía", pese a la derrota por 0-1 ante Ghana en su debut en el Mundial, un partido que se definió en tiempo añadido y dejó un sentimiento de frustración en el plantel canalero.

"Con el duelo ahorita, que es muy reciente, pero esto pasa rápido y tenemos que subir la cabeza, ver los videos para identificar las debilidades de Croacia y salir con todo. Vamos con todo, no nos hemos rendido todavía", expresó Bárcenas tras el partido jugado en Toronto.

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El jugador destacó el desempeño mostrado por Panamá durante gran parte del compromiso y consideró que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, pese a la magnitud del escenario.

"Yo siento que hemos sido muy superiores en muchos tramos del partido. Defendimos bien nuestra área hasta el último minuto. La voz que tengo es por la tristeza, porque la sensación era que podíamos llevarnos más", afirmó.

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Bárcenas también resaltó la personalidad con la que afrontó el conjunto panameño su estreno mundialista.

"Viendo cómo fueron los tres primeros partidos del primer Mundial, siento que en este hemos salido con mucha personalidad. El escenario no nos impactó porque sabíamos que podíamos agarrar el partido y jugarlo como lo hicimos", agregó.

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Sobre el gol recibido en los instantes finales, el internacional panameño reconoció: "Esos son los golpes que te pegan más duro porque no tienes tiempo para reaccionar".

Pese al duro revés, el mensaje dentro de la selección panameña es claro: pasar rápidamente la página y concentrarse en el próximo compromiso ante Croacia, el 23 de junio, un encuentro en el que buscará mantenerse con vida en la competición. EFE

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