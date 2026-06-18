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José Córdoba lamenta la derrota de Panamá ante Ghana, pero destaca el trabajo del equipo

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Ciudad de Panamá, 17 jun (EFE).- El defensor panameño José Córdoba lamentó este miércoles la derrota por 0-1 frente a Ghana en el tiempo de descuento en su debut en el Mundial 2026, aunque resaltó el desempeño mostrado por la selección canalera y aseguró que el equipo compitió al nivel esperado durante gran parte del encuentro.

"Creo que el equipo trabajó muy bien. Sin ser un partido excelente, hicimos un buen partido", declaró Córdoba al término del compromiso correspondiente al Grupo L de la cita mundialista.

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El zaguero, con la voz entrecortada, señaló que el conjunto africano aprovechó una de las pocas ocasiones claras que generó y "nos batieron al arco" y que ahora "toca seguir, toca mejorar".

Córdoba destacó que Panamá fue protagonista durante varios pasajes del partido y valoró la actitud de sus compañeros pese al resultado adverso.

"Estoy feliz de que mis compañeros hayan competido bien, de que hicimos un buen papel. Competimos a la altura, fuimos dominantes por mucho tiempo y progresamos muchísimo. Tuvimos mucha posesión y buenos ataques", sostuvo.

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Pensando en la próxima jornada, Córdoba recordó que Croacia cayó por 4-2 ante Inglaterra, en el arranque del grupo L, resultado que mantiene abierto el panorama del grupo antes del enfrentamiento entre panameños y croatas.

"Queda tiempo para replantear todo. Siempre hay una oportunidad más. Nosotros estamos acá para competir y para representar a nuestro país", manifestó.

Tras la derrota ante Ghana, Panamá centrará ahora su atención en el duelo frente a Croacia, el 23 de junio, en un encuentro en el que buscará mantenerse con vida en la competición y avanzar a la siguiente ronda. EFE

(foto)

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