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0-1. Lucho Díaz asiste y Daniel Muñoz pone en ventaja a Colombia antes del descanso

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Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- El lateral Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos el gol que tiene ganando a Colombia por 0-1 sobre Uzbekistán antes del descanso el partido de debut en el Mundial que juegan ambos países en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

El delantero Luis Díaz asistió a Muñoz en un partido tenso y, de persistir la ventaja al término del encuentro, los Cafeteros se perfilan como líderes del Grupo K tras el empate 1-1 que horas antes sellaron Portugal y República Democrática del Congo en Houston. EFE

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