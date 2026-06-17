Un detenido tras hallarse el cadáver de un hombre en la nevera de un piso en Castellón

(Actualiza la NA3048 al concretarse que el cadáver hallado corresponde a un hombre y anunciarse que se ha producido una detención relacionada con el suceso)

Castellón, 17 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han hallado el cadáver de un varón en una nevera en un piso de la ciudad de Castellón, según han informado fuentes policiales, y han detenido a un hombre en relación con estos hechos.

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La Brigada Provincial de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación junto a efectivos de la Policía Científica, que están tratando de esclarecer todas las circunstancias del suceso.

El cadáver fue hallado por agentes de la comisaría de Castellón de la Plana la tarde de este martes.

Las mismas fuentes han señalado que este miércoles se ha producido una reunión con los grupos de investigación policiales que están recabando información y pesquisas sobre el hallazgo del cadáver con la autoridad judicial. EFE

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