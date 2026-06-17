Temas del día de EFE España del jueves 18 de junio de 2026

TRIBUNALES PSOE

Madrid - Tras el paso por la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez continúa investigando, el Ejecutivo y el PSOE siguen pendientes de decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o la esperada sentencia del Tribunal Supremo en el caso de José Luis Ábalos.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El penúltimo pleno ordinario del Congreso concluye este jueves marcado por la resaca política tras la declaración judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y con algunas votaciones que mostrarán el impacto de las reiteradas acusaciones de corrupción dirigidas al Gobierno.

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ESPAÑA PIB

Madrid - El Banco de España publica su informe anual y actualiza sus proyecciones macroeconómicas, después de que en marzo elevara una décima, al 2,3 por ciento, el crecimiento previsto en 2026 por el impulso de las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

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FORO MEDITERRÁNEO

Barcelona - El rey Felipe VI interviene en la última jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo en el que también participan los presidentes catalán, Salvador Illa, y valenciano, Juanfran Pérez Llorca, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, así como otras autoridades y líderes empresariales, académicos y sociales.

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TURISMO VERANO

Madrid - El Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) presenta su estudio Verano 2026, que ofrecerá las claves más destacadas de la nueva temporada turística con datos sobre los hábitos y comportamientos del turista nacional.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023552406)

SALUD SEXUAL

Madrid - La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta los resultados de la segunda 'Encuesta nacional de salud sexual', del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un estudio que no se elabora desde el año 2009 y en la que se analiza la satisfacción de los españoles con su vida sexual.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022148302)

NATURALEZA VERANO

Madrid - ¿Qué hago si veo un oso? ¿Debo bajar del coche si hay una vaca en la carretera? ¿Puedo cortar una rama de acebo? La inminente llegada del verano y de la temporada de vacaciones propicia las salidas a entornos naturales y plantea el reto de compaginar la seguridad con el respeto a la fauna y la flora. Distintas organizaciones relacionadas con la naturaleza aportan sus consejos para disfrutar sin incidentes (ni multas) de animales y plantas.

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(Texto) (Foto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8012468019)

MÚSICA FESTIVALES

Barcelona - Sónar abre su 33 edición, la primera que unifica sus formatos de Día y Noche en la Fira Gran Vía de L'Hospitalet tras la marcha de sus fundadores, con una jornada en la que destacan la celebración de los 50 años de Cabaret Voltaire, el proyecto 'STOOR' del holandés Speedy J o la provocación de la española Metrika.

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Vitoria - El Azkena Rock Festival arranca la edición de 2026 con los suecos The Hives como gran atractivo, en una jornada que contará también con Imelda May, The Adicts, Corrosion of Conformity, Dewolff y Robert Finley, entre otros.

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CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - 'Viva' es una tragicomedia sobre la urgencia de una mujer por disfrutar su existencia tras curarse de un cáncer. "El humor me permite acercarme a cosas que me dan miedo", ha explicado a EFE su directora y protagonista, Aina Clotet, galardonada en Cannes por esta opera prima que llega el viernes a los cines. Marina Estévez

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MANUEL DE FALLA

Granada - Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, una exposición recorre en Granada la trayectoria vital y artística del compositor a través de una cuidada selección de documentos y objetos originales que propone una visión inédita de su legado, entendido como una obra en constante renovación.

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PHOTOESPAÑA SYBILLA

Madrid - La diseñadora Sybilla reúne por primera vez su archivo fotográfico con imágenes de Pepe Lamarca, Javier Vallhonrat, Juan Gatti o Félix Valiente realizadas durante cuatro décadas y que han contribuido a construir su particular universo visual.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión plenaria del Congreso. Congreso.

Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El Congreso aborda el real decreto ley de 2 de junio por el que el Gobierno actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades y entidades locales para evitar tensiones de tesorería derivadas de la prórroga presupuestaria. Congreso. (Texto)

Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- El pleno del Congreso vota la moción del PP sobre la situación de "extrema debilidad" del Gobierno, debatida este miércoles, en la que los populares y Junts intentaron introducir enmiendas para pedir al jefe del Gobierno, Sánchez, que convoque elecciones anticipadas, vetadas en la Mesa por PSOE y Sumar. Congreso. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

09:00h.- Logroño.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Parlamento riojano celebra una sesión en la que se debaten tres proposiciones de ley, una de ellas de Vox que pide la derogación de la ley de recuperación de la memoria democrática. Parlamento de La Rioja. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- FORO MEDITERRÁNEO.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en el Foro Económico y Social del Mediterráneo. A las 11:55 interviene el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; a las 12:05 el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. A las 12:35 clausura el rey Felipe VI. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- JORNADAS PARLAMENTARIAS.- El Congreso acoge la V edición de las Jornadas Parlamentarias Cincuenta años de la ley para la reforma política. Congreso.

11:00h.- Alicante.- POLÍTICA TERRITORIAL.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, da la bienvenida a los casi mil nuevos funcionarios y funcionarias auxiliares administrativos y administrativos de la Administración General del Estado (AGE). Subdelegación del Gobierno. Plaza de la Muntanyeta, 6. (Texto) (Foto)

12:00h.- Valladolid.- GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN.- El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo castellanoleonés, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al primer Consejo del nuevo Gobierno autonómico. Junta de Castilla y León. (Texto) (Foto)

19:00h.- Sevilla.- ANDALUCÍA ADMINISTRACIÓN.- La Fundación Hay Derecho presenta el 'Dedómetro. Edición Andalucía 2026', una investigación sobre mérito, profesionalización y buen gobierno en el sector público andaluz. CICUS de la Universidad de Sevilla.

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estimación del parque de viviendas y el 'stock' de vivienda nueva.

10:00h.- Madrid.- TURISMO VERANO.- El Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) presenta su estudio de temporada Verano 2026, que ofrecerá las claves más destacadas de la nueva temporada turística. C/Velázquez, 86D. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUNTA UNESID.- La patronal de la industria siderúrgica Unesid celebra su junta anual. Hotel Wellington. C/Velázquez, 8.

10:45h.- Madrid.- SINDICATOS MOVILIZACIÓN.- UGT, CCOO y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebran un acto bajo el lema 'Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz'. A las 10:15 horas Pepe Álvarez y Unai Sordo realizarán declaraciones a los medios. Palacio de Vistalegre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Córdoba.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura el acto del 30 aniversario de la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos. Declaraciones a medios a las 11:00 horas. Centro de Recepción de Visitantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Zaragoza.- IBERCAJA ANIVERSARIO.- El presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, inaugura el congreso 'Impulsando el Futuro. El mundo que viene.' Palacio de Congresos. (Texto) (Foto)

12:00h.- Gijón (Asturias).- DURO FELGUERA.- Junta general ordinaria de Duro Felguera. Parque Científico y Tecnológico. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El Banco de España publica el informe anual y el informe trimestral de la economía española, en el que actualiza sus proyecciones macroeconómicas. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- BANCO ESPAÑA.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participa en un diálogo organizado por 'La Vanguardia'. Auditori MGS. Entença, 335. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Salamanca.- JUSTICIA ABOGACÍA.- El Consejo General de la Abogacía Española celebra unas jornadas sobre asistencia jurídica gratuita. Teatro Unicaja. C/ Santa Teresa. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional prevé dejar visto para sentencia el juicio del caso Púnica por supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013, en el que están acusados el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a otros trece procesados. C/ Génova. (Texto)

10:45h.- Madrid.- DÍA REFUGIADO.- La ONG Accem organiza la jornada 'Enfocando un refugio para la paz' con motivo del Día Mundial del Refugiado, con la participación de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. C/Vallehermoso, 22. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SEGURIDAD CIUDADANA.- Rueda de prensa organizada por Gazarako Mugimendu Globala y 75 movimientos sociales más para pedir la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Plaza de las Cortes. (Texto)

19:30h.- Logroño.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La Fundación Neos organiza un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, con la asistencia de su presidente, Jaime Mayor Oreja; y de Maite Pagazaurtundúa y Matilde Atarés, familiares de dos víctimas de ETA. Biblioteca de La Rioja. C/La Merced, 1. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- ESTATUTO SANIDAD.- Nueva jornada de huelga de los médicos para protestar por el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal de Sistema Nacional de Salud.

Madrid.- LEY DOCENCIA.- El pleno del Congreso debate y vota las dos enmiendas a la totalidad, de PNV y de Junts, que han presentado al proyecto de ley que bajará las ratios en primaria y secundaria y que reducirá la jornada docente. Es el punto quinto del orden del día. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) organizan la Jornada de formación para periodistas sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Arcipreste de Hita, 14.

09:30h.- València.- EDUCACIÓN SINDICATOS.- La Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana retoma las negociaciones con los sindicatos de docentes con la convocatoria de una nueva mesa sectorial en la que se abordará la parte de la propuesta que el Ejecutivo presentó en materia de inclusión. Avda. de Campanar, 32. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- SANIDAD SIDA.- Presentación de la memoria 2025 del Plan vasco del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. Gran Vía 85. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.- Jornada organizada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), para la detección precoz de las enfermedades respiratorias, en el marco de la campaña nacional 'No es normal tour'. Senado

11:00h.- Madrid.- SALUD SEXUAL.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en la presentación de la segunda edición del estudio 'Encuesta nacional de salud sexual', elaborado por el CIS. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD ELA.- La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) presenta el primer informe sobre el estado de implementación de la Ley ELA en España. Ateneo. C/Prado, 21.

11:30h.- Madrid.- SENADO IGUALDAD.- La Comisión de Igualdad celebra las comparecencias de la secretaria de la Comisión de Igualdad de la CEOE, Olimpia del Águila Cazorla, y de la vicepresidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez Senado.

12:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN RENAL.- La reina Sofía entrega los premios de investigaciòn en nefrología. Real Academia Nacional de Medicina de España. C/ Arrieta, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SALUD DIABETES.- La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Federación Española de Diabetes presentan el documento elaborado por el Observatorio de Resultados en Salud de la Diabetes Tipo 1 Autoinmune. Senado.

12:30h.- Madrid.- PREMIOS PERIODISMO.- La Asociación de la Prensa de Madrid celebra la ceremonia de entrega de la 87 edición de los Premios APM de Periodismo. Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7.

12:30h.- Madrid.- SANIDAD ABORTO.- Comparecencia de la vicepresidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez Benasco, ante la Comisión de Igualdad para exponer y explicar los datos y conclusiones del informe 'El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria'. Senado

15:00h.- Madrid.- PREVENCIÓN ADICCIONES.- La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones debate y vota varias proposiciones no de ley sobre la prevención de la adicción a los videojuegos, sobre el uso saludable de las tecnologías digitales entre la infancia y la adolescencia, entre otras. Congreso.

15:30h.- Madrid.- LEY DOCENCIA.- La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, comenta el resultado de la sesión plenaria en la que se votarán las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV al proyecto de ley de jornada y ratios. Plaza de las Cortes.

19:00h.- Madrid.- DISCURSOS ODIO.- Las drags Estrella Xtravaganza y Pupi Poisson presentan 'El vertedero del odio', acción de la Federación Estatal LGTBI+ con motivo del Día contra los Discursos de Odio. Plaza de Pedro Zerolo

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- LEY CINE.- El Congreso debate las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Congreso de los Diputados. (Texto)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO CULTURA.- El pleno del Congreso debate y vota la declaración de diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. Congreso

10:00h.- Logroño.- ARQUITECTURA EFÍMERA.- Acto inaugural de la duodécima edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño 'Concéntrico' de Logroño, que acoge una veintena de intervenciones de arquitectura efímera. Calle Portales. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- THYSSEN RUBENS.- El director del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, presenta un montaje especial dedicado a la restauración y estudio técnico realizado en torno a 'Venus y Cupido', de Peter Paul Rubens. Paseo del Prado, 8.

10:00h.- València.- ARTE EXPOSICIÓN.- Fundación Bancaja presenta la exposición 'Gustavo Torner. La armonía secreta del pensamiento', que revisa seis décadas de la trayectoria de este artista. Plaza de Tetuán, 23. (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- EUSKADIKO ORKESTRA.- Presentación de la temporada 2026-2027 de Euskadiko Orkestra. Teatro Victoria Eugenia. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Presentación de 'Cucaracha', una adaptación de la obra de la dramaturga británica Sam Holcroft sobre la educación, con Esther Acebo, Hiba Abouk y Julio Peña. Teatros del Canal. (Texto)

11:30h.- Madrid.- FESTIVAL ALMAGRO.- Presentación del Festival de Almagro y del espectáculo 'La libertad pretendo', creado y dirigido por Lola Baldich. Gran Vía, 45.

12:30h.- Granada.- MANUEL DE FALLA.- Presentación de ‘Manuel de Falla esencial’, una exposición que recorre la trayectoria vital y artística del compositor. Centro Cultural CajaGranada. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA SYBILLA.- La diseñadora Sybilla reúne por primera vez su archivo fotográfico. C/Noviciado, 20. (Texto)

17:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR.- Sónar abre su 33 edición, la primera que unifica sus formatos de Día y Noche. Fira Gran Via. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:15h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Primera jornada del Azkena Rock Festival con The Hives como cabeza de cartel. Mendizabala. (Texto) (Foto)

18:45h.- Granada.- ARQUITECTURA PREMIO.- Acto de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2024 a Víctor García Cotelo, con la asistencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. (Texto) (Foto)

19:30h.- Bilbao.- PREMIOS BBVA.- Ceremonia de entrega de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2026. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

20:30h.- Barcelona.- CASA BATLLÓ.- HBO muestra la transformación artística de la Casa Batlló con motivo del estreno de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', el 'spinoff' de 'Juego de Tronos', con una instalación de tres vidriera monumentales. Casa Batlló

EFE

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