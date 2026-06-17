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Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

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Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027, cuyos partidos de ida están programados para el 23 de julio y los de vuelta, para el 30 del mismo mes.

- Ruta de los campeones:

Borac (BIH) o PFC Le-ki Sofia (BUL) - Petrocub (MDA) o Egnatia (ALB)

KÍ Klaksvík (FRO) o Atert Bissen (LUX) - Víkingur Reykjavík (ISL) o ETO Győr (HUN)

Vitebsk (BLR) o Universitatea Craiova (ROU) - Kairat Almaty (KAZ) o Sutjeska-Nikšić (MNE)

Flora Tallin (EST) o FC Iberia 1999 Tiflis (GEO) - Sabah (AZE) o The New Saints (WAL)

Floriana (MLT) o Shamrock Rovers (IRL) - Kauno Žalgiris (LTU) o Drita (KOS)

Vardar (MKD) o KuPS Kuopio (FIN) - Ararat-Armenia (ARM) o Riga (LET)

- Ruta principal:

HNK Rijeka (CRO) - CSKA Sofia (BUL) o Derry City (IRL)

Başakşehir (TUR) - Sarajevo (BIH) o Inter Turku (FIN)

Lugano (SUI) - Dukagjini (KOS)

HJK Helsinki (FIN) - Coleraine (NIR)

FCSB (ROU) - Auda (LVA)

Glentoran (NIR) o RFS (LET) - Qarabağ (AZE) o Vestri (ISL)

Raków Częstochowa (POL) - Valletta (MLT)

Dečić (MNE) o Liepāja (LVA) - Austria Viena (AUT)

Debrecen (HUN) - Marsaxlokk MLT) o Pyunik (ARM)

GAIS (SWE) - Nordsjælland (DEN)

Göteborg (SWE) - Caernarfon Town (WAL) o Levadia Tallin (EST)

Hajduk Split (CRO) o Žilina (SVK) - Katowice (POL)

Varaždin (CRO) - Hradec Králové (CZE)

Dila Gori (GEO) o Virtus 1964 (SMR) - Apollon Limassol (CYP)

Bravo (SVN) - Europa (GIB) o Shkëndija (MKD)

Dinamo Kiev (UKR) o Universitatea Cluj (ROU) - Brann (NOR)

Shelbourne (IRL) - Nõmme Kalju (EST) o Linfield (NIR)

Valur (ISL) - Zrinjski Mostar (BIH)

Zimbru Chisinau (MDA) - Noah (ARM)

Mondorf-les-Bains (LUX) o Dinamo Tiflis (GEO) - OFK Petrovac (MNE) o Žalgiris (LTU)

Sheriff Tiraspol (MDA) o Aluminij (SVN) - Dinamo City (ALB) o Astana (KAZ)

DAC 1904 (SVK) - Velež Mostar (BIH) o Milsami Orhei (MDA)

Elbasani (ALB) o BATE Borisov (BLR) - Sion (SUI)

Víkingur (FRO) o Stjarnan (ISL) - Differdange (LUX) o Ilves Tampere (FIN)

Motherwell (SCO) - Havnar Bóltfelag (FRO)

Panevėžys (LTU) - Tobol (KAZ)

Vllaznia (ALB) o Malisheva (KOS) - Hibernian (SCO)

Neftchi (AZE) - Dinamo-Minsk (BLR) o Sileks (MKD)

Paksi (HUN) - Panathinaikos (GRE)

Železničar Pančevo (SRB) - Braga (POR)

Vojvodina (SRB) o Ferencváros (HUN) - Ajax (NED)

Polissya (UKR) - Copenhague (DEN)

Cherkasy (UKR) - Gante (BEL)

Penybont (WAL) oSanta Coloma (AND) - Rapid (AUT)

Hapoel Tel-Aviv (ISR) - Ludogorets (BUL)

Alashkert (ARM) o Elimai Semei (KAZ) - CFR 1907 Cluj (ROU)

Bohemian (IRL) o St Joseph's (GIB) - Connah's Quay Nomads (WAL) o Ballkani (KOS)

Hegelmann (LTU) o Paide Linnameeskond (EST) - PFC Zire (AZE) o Torpedo Kutaisi (GEO)

Vaduz (LIE) - Mornar (MNE) o Atlètic Club d'Escaldes (AND)

Spartak Trnava (SVK) - CSKA (BUL)

NSÍ Runavík (FRO) o Hamrun Spartans (MLT) - Koper (SVN)

AEK Larnaca (CYP) - Beitar Jerusalem (ISR)

Partizan Belgrado (SRB) - Strassen (LUX) o La Fiorita (SMR)

EFE

sab

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