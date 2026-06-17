Policía mexicana derriba un dron que sobrevoló el entrenamiento de Corea del Sur

Guadalajara (México), 17 jun (EFE).- La Asociación de Fútbol de Corea del Sur informó este miércoles de que las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló el entrenamiento a puerta cerrada de su selección para preparar el encuentro contra México del próximo jueves.

Un portavoz de la Asociación dijo a medios de comunicación de su país que el dron fue identificado por el equipo de seguridad de la selección e inmediatamente se informó a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército que protegían el centro deportivo Verde Valle, en Guadalajara, lugar de entrenamiento del equipo.

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El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el dron y lo derribó con sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que sobrevolaba un área no permitida.

El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento y cuando los oficiales y representantes de la federación fueron a buscarlo, ya no estaba, por lo que se presume que los mismos pilotos -cuya nacionalidad no ha sido especificada- fueron quienes recuperaron el dron.

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“Antes de que llegara el equipo nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores huyeron con el dron”, señaló la federación.

El portavoz dio a conocer que “no hubo ningún impacto en la exposición” de las prácticas tácticas del equipo que ponga en peligro la confidencialidad, debido a que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores.

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Explicó, además, que aún no se sabe si el vuelo del dron se debió a espionaje por parte de algún medio de comunicación, de algún equipo rival o de aficionados, aunque el incidente ya fue informado a la FIFA y se solicitó una investigación a la policía.

Debido a que el centro de entrenamiento cuenta con cámaras de seguridad en todo el perímetro se pudo conocer la apariencia física de los dos pilotos que volaban el dron, por lo que se espera que la policía los identifique en las próximas horas.

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El entrenamiento de la selección asiática concluyó con normalidad y sin más incidentes. Este miércoles el seleccionador Hong Myung-bo y un jugador darán una conferencia de prensa como parte de las actividades programadas por la FIFA previas al duelo entre los asiáticos y la selección mexicana. EFE