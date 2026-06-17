Pogacar arrasa en el primera etapa para sentenciar la general

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el primer líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la primera etapa, con salida y llegada en Sondrio (Italia), de 144 km, en la que arrasó con una escapada en solitario que dejó la general casi sentenciada.
El ciclista de Klanec atacó a 70 km de meta y remató el triunfo en solitario en Sondrio con un tiempo de 3h.28.50, a una media de 41,5 km/h.
PUBLICIDAD
La segunda plaza fue para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), a 2.13 minutos, y la tercera para el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2.28. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Aplazan a enero de 2030 el retroceso de la bola de golf para limitar la distancia
La Universidad vasca revisa las pruebas de la PAU tras la avalancha de ceros en euskera
Comisaria europea avisa que la seguridad del Mediterráneo es la de "toda la Unión Europea"
IU avisa a Más Madrid que su portazo previo en las autonómicas "pone en riesgo mucho más que una fórmula electoral"
Los grupos de inversión, una realidad: "Cualquier fórmula de facturación es buena"
MÁS NOTICIAS