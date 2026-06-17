Pogacar arrasa en el primera etapa para sentenciar la general

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el primer líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la primera etapa, con salida y llegada en Sondrio (Italia), de 144 km, en la que arrasó con una escapada en solitario que dejó la general casi sentenciada.

El ciclista de Klanec atacó a 70 km de meta y remató el triunfo en solitario en Sondrio con un tiempo de 3h.28.50, a una media de 41,5 km/h.

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La segunda plaza fue para el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), a 2.13 minutos, y la tercera para el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2.28. EFE