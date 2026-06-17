Luar na Lubre reivindica en su trabajo de cuarenta aniversario su "música de raíz celta"

A Coruña, 17 jun (EFE).- El grupo gallego Luar na Lubre ha reivindicado este miércoles, en la presentación de su trabajo del cuarenta aniversario, su "música de raíz celta".

En un acto en A Coruña, el grupo ha presentado el libro-disco 'Lubre, Luar na Lubre 40 aniversario' con 12 temas inéditos, 29 colaboraciones y una pieza más, a modo de regalo.

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Bieito Romero, miembro fundador del grupo, ha defendido que es "alucinante" "poder estar aquí y poder emocionar todavía después de tanto tiempo".

Ha calificado como "maravilloso" el mundo de la música, a pesar de ser "cambiante" y de tener una alta "complejidad".

Esta es especialmente trascendente en la "música folk gallega que se llama de raíz celta": "Somos de las pocas bandas que decimos que hace música de raíz celta", ha añadido.

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Romero ha recordado que el grupo suma 2.000 conciertos en más de treinta países y 21 discos publicados, con el del cuarenta aniversario.

Xavier Ferreiro, percusionista y encargado de los efectos, ha desvelado que el álbum "se estructura a través de tres universos musicales que dialogan entre sí", que están formados por cuatro temas instrumentales, otros cuatro corales y cuatro canciones más líricas.

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Ha añadido que la grabación empezó en mayo de 2025 y el último de los temas llegó a mediados de mayo de 2026, con un año de trabajo en grabación por capas en la que se construye "poco a poco" con "una identidad profundamente gallega, pero a la vez universal".

En la actualidad, Luar na Lubre está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón y zanfona), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhrán -pandero irlandés- y tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina y efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón), Cristina López (voz) y Bieito Romero Diéguez (gaita). EFE

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