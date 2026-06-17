Menos de la mitad de los solicitantes de la eutanasia en España consiguen recibirla

Fotografía de archivo de una paciente que solicitó la eutanasia. EFE/Biel Aliño

Cinco años después de la aprobación de la Ley de la Eutanasia, las solicitudes para ejercer este derecho no paran de crecer: en 2025, 1.284 personas pidieron la ayuda para morir, frente a las 905 recibidas en 2024. De ellas, solo 565 pudieron obtener la muerte digna, un 47,7% del total.

Son datos del último informe anual sobre la prestación de ayuda para morir elaborado por el Ministerio de Sanidad, que ha registrado 3.811 solicitudes y 1.713 prestaciones (44,9% del total) desde la entrada en vigor de la normativa. En 2025, fueron 565 personas las que fallecieron por este método, un 0,13% del total de muertes en el país.

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La prestación de la eutanasia se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con una legislación similar a la de España: en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%. El volumen de prestaciones también se mantiene bastante por debajo en comparación con estos países (16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos).

Solicitudes de eutanasia a lo largo de los años y prestaciones realizadas. (Infobae España)

Por comunidades autónomas, es Cataluña la que registra las tasas más altas de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Le siguen Navarra (5,41), País Vasco (5,13), La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66), todas ellas por encima de la media nacional (2,61 solicitudes por cada 100.000 habitantes).

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374 personas murieron a la espera de la eutanasia

El balance provisional para 2025 muestra que la mayoría de solicitantes ese año fueron personas enfermas de cáncer (37% del total), seguidas de aquellas con enfermedades neurológicas como el alzhéimer (31%). Sin embargo, al analizar aquellos pacientes que recibieron la eutanasia, las enfermedades neurológicas ascienden a la primera posición (46%).

La diferencia se debe a que los pacientes oncológicos terminan falleciendo antes de recibir la eutanasia. En 2025, 374 solicitantes murieron antes de recibir esta prestación, de los que el 61% eran personas con cáncer. Esto se debe, en parte, a la espera necesaria para recibir la prestación: de media, los pacientes pasan 73 días desde la solicitud hasta conseguir la eutanasia, frente a los 40 días exigidos por la ley.

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Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

La mayoría de estos fallecimientos (277) se produjeron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación pudiera emitir su informe, que tarda más de un mes de media en realizarse (32,7 días). Las 91 muertes restantes se dieron con un informe favorable ya emitido, pero que tardó demasiado en llegar. Para este grupo, el tiempo medio de espera desde la solicitud fue de 104,9 días.

Durante el proceso de evaluación, 157 solicitantes fueron rechazados, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellos (77%) fueron denegados en las fases iniciales del proceso, por parte del médico responsable. Este sanitario es quien debe evaluar si el paciente sufre una enfermedad grave e incurable o bien una condición grave, crónica e incapacitante.

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Finalmente, 91 personas decidieron retirar su solicitud antes de que culminara el proceso, un 8% del total.

El 72% de los españoles apoya la eutanasia

Archivo: La plataforma Derecho a Morir Dignamente convocaba en diciembre de 2020, en el paseo de Los Álamos de Oviedo, una concentración a favor de la aprobación de la Ley de Eutanasia. (EFE/J.L.Cereijido/Archivo)

Cinco años después de la llegada de la eutanasia a España, la percepción de la población sigue siendo positiva: el 72,1% de la población considera que la eutanasia debe ser un derecho, mientras que un 12,3% se declara en desacuerdo, según una encuesta sobre la percepción pública de la atención al final de la vida en España realizada por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada.

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Cerca de la mitad de la población (46,6%) considera que la vida no debe prolongarse de forma indefinida mediante tratamientos de soporte vital y apoya la prestación de la ayuda a morir para casos de deterioro cognitivo (58,7%) o para pacientes con enfermedades crónicas e incurables (49%), aunque a la persona le queden todavía varios años de vida.