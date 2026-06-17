España

Menos de la mitad de los solicitantes de la eutanasia en España consiguen recibirla

El último balance del Ministerio de Sanidad muestra que 374 personas fallecieron a la espera de la muerte asistida

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo de una paciente que solicitó la eutanasia. EFE/Biel Aliño
Fotografía de archivo de una paciente que solicitó la eutanasia. EFE/Biel Aliño

Cinco años después de la aprobación de la Ley de la Eutanasia, las solicitudes para ejercer este derecho no paran de crecer: en 2025, 1.284 personas pidieron la ayuda para morir, frente a las 905 recibidas en 2024. De ellas, solo 565 pudieron obtener la muerte digna, un 47,7% del total.

Son datos del último informe anual sobre la prestación de ayuda para morir elaborado por el Ministerio de Sanidad, que ha registrado 3.811 solicitudes y 1.713 prestaciones (44,9% del total) desde la entrada en vigor de la normativa. En 2025, fueron 565 personas las que fallecieron por este método, un 0,13% del total de muertes en el país.

PUBLICIDAD

La prestación de la eutanasia se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con una legislación similar a la de España: en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%. El volumen de prestaciones también se mantiene bastante por debajo en comparación con estos países (16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos).

Solicitudes de eutanasia a lo largo de los años y prestaciones realizadas. (Infobae España)
Solicitudes de eutanasia a lo largo de los años y prestaciones realizadas. (Infobae España)

Por comunidades autónomas, es Cataluña la que registra las tasas más altas de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Le siguen Navarra (5,41), País Vasco (5,13), La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66), todas ellas por encima de la media nacional (2,61 solicitudes por cada 100.000 habitantes).

PUBLICIDAD

374 personas murieron a la espera de la eutanasia

El balance provisional para 2025 muestra que la mayoría de solicitantes ese año fueron personas enfermas de cáncer (37% del total), seguidas de aquellas con enfermedades neurológicas como el alzhéimer (31%). Sin embargo, al analizar aquellos pacientes que recibieron la eutanasia, las enfermedades neurológicas ascienden a la primera posición (46%).

La diferencia se debe a que los pacientes oncológicos terminan falleciendo antes de recibir la eutanasia. En 2025, 374 solicitantes murieron antes de recibir esta prestación, de los que el 61% eran personas con cáncer. Esto se debe, en parte, a la espera necesaria para recibir la prestación: de media, los pacientes pasan 73 días desde la solicitud hasta conseguir la eutanasia, frente a los 40 días exigidos por la ley.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

La mayoría de estos fallecimientos (277) se produjeron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación pudiera emitir su informe, que tarda más de un mes de media en realizarse (32,7 días). Las 91 muertes restantes se dieron con un informe favorable ya emitido, pero que tardó demasiado en llegar. Para este grupo, el tiempo medio de espera desde la solicitud fue de 104,9 días.

Durante el proceso de evaluación, 157 solicitantes fueron rechazados, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellos (77%) fueron denegados en las fases iniciales del proceso, por parte del médico responsable. Este sanitario es quien debe evaluar si el paciente sufre una enfermedad grave e incurable o bien una condición grave, crónica e incapacitante.

Finalmente, 91 personas decidieron retirar su solicitud antes de que culminara el proceso, un 8% del total.

El 72% de los españoles apoya la eutanasia

Archivo: La plataforma Derecho a Morir Dignamente convocaba en diciembre de 2020, en el paseo de Los Álamos de Oviedo, una concentración a favor de la aprobación de la Ley de Eutanasia. (EFE/J.L.Cereijido/Archivo)
Archivo: La plataforma Derecho a Morir Dignamente convocaba en diciembre de 2020, en el paseo de Los Álamos de Oviedo, una concentración a favor de la aprobación de la Ley de Eutanasia. (EFE/J.L.Cereijido/Archivo)

Cinco años después de la llegada de la eutanasia a España, la percepción de la población sigue siendo positiva: el 72,1% de la población considera que la eutanasia debe ser un derecho, mientras que un 12,3% se declara en desacuerdo, según una encuesta sobre la percepción pública de la atención al final de la vida en España realizada por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada.

Cerca de la mitad de la población (46,6%) considera que la vida no debe prolongarse de forma indefinida mediante tratamientos de soporte vital y apoya la prestación de la ayuda a morir para casos de deterioro cognitivo (58,7%) o para pacientes con enfermedades crónicas e incurables (49%), aunque a la persona le queden todavía varios años de vida.

Temas Relacionados

EutanasiaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaSanidad EspañaMinisterio de Sanidad EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

El socialista ha comparecido durante tres horas y media imputado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado en torno a las 12.28 horas de este miércoles

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura

El líder del Ejecutivo aguanta una tensa sesión de control marcada por las acusaciones de la oposición y los ultimátums de sus aliados

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura

Lee el comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido hoy en el primer expresidente del Gobierno de España en declarar como investigado ante un tribunal. Ha defendido su inocencia y negado toda ilegalidad

Lee el comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Por esto no debes regalar tulipanes en verano: evita que se marchiten y elige la planta perfecta para los meses de calor

Uno de los principales problemas de estas flores es su extrema sensibilidad fuera del agua y a la exposición al sol

Por esto no debes regalar tulipanes en verano: evita que se marchiten y elige la planta perfecta para los meses de calor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía pide que a Zapatero se le retire el pasaporte y no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura

Lee el comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles