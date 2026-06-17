Las primarias del PSOE para sus listas municipales y autonómicas, entre julio y septiembre

Madrid, 17 jun (EFE).- El PSOE celebrará las primarias para elegir a sus líderes municipales y autonómicos entre los meses de julio y septiembre y por primera vez las federaciones contarán con "tres ventanas voluntarias" para que puedan elegir el momento que más les convenga.

Según han informado fuentes socialistas, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha presentado este miércoles a las federaciones territoriales del partido el calendario de primarias para eligir a las cabezas de lista de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

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Torró se ha reunido con los secretarios de Organización de las federaciones territoriales y con ello el PSOE "entra en modo electoral y activa toda la maquinaria" para afrontar el ciclo de comicios de 2027, apuntan desde Ferraz.

Este calendario afecta a la federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas y será presentado en el Comité Federal del próximo 27 de junio para su aprobación.

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Por primera vez el proceso constará de "tres ventanas voluntarias" y cada federación podrá recurrir al periodo que desee.

La primera ventana se abrirá el 29 de junio y las federaciones que opten por este primer periodo deberán comunicarlo entre ese día y el 1 de julio. Del 2 al 3 de julio se llevarán a cabo la presentación de candidaturas; del 4 al 1, la recogida de avales; del 12 al 18, la campaña de información; y el 19 se celebrará la votación de la primera vuelta. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, se celebraría el 26 de julio.

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Los plazos concretos de los otros periodos serán aprobados más adelante por la Ejecutiva Federal.

Según el PSOE, este calendario responde a la petición que los territorios han ido trasladando a la Secretaría de Organización del PSOE para que los plazos fueran "flexibles", de manera que cada federación pueda adaptarse a sus necesidades.

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En los municipios donde el PSOE ostenta la alcaldía, ha precisado el partido, solo se celebrarán primarias si lo solicita más de un 50 % de los militantes y deberán contar con la autorización de la Comisión Federal de Listas.

En el caso de las comunidades autónomas presididas por los socialistas, será necesario contar con las firmas de más del 40 % de las militancia o contar con un acuerdo del Comité correspondiente. Para estos casos, la Ejecutiva Federal establecerá un plazo para llevar a cabo las solicitudes de celebración de primarias.

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Con este calendario, apuntan desde Ferraz, el PSOE "entra de lleno en modo electoral y pone toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027".

Destacan también que para ello "cobra especial relevancia" el Comité Federal del próximo 27 de junio, que será "el pistoletazo de salida" al próximo ciclo electoral.

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Un ciclo que, considera el PSOE, les llevará "a gobernar en muchos más municipios y comunidades autónomas y a revalidar el Gobierno de España". EFE