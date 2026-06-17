La justicia da carpetazo al caso del contagio masivo de covid en una residencia de Lleida

Barcelona, 17 jun (EFE).- La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa abierta contra dos responsables de una residencia geriátrica de Tremp (Lleida), gestionada por una congregación de monjas, por los contagios masivos durante la pandemia de coronavirus, al descartar una gestión negligente.

En un auto, la sección primera de la Audiencia de Lleida desestima los recursos contra la decisión del juzgado de Tremp de dar carpetazo a la denuncia por delitos contra los derechos de los trabajadores que la Fiscalía presentó tras el contagio de numerosos empleados y ancianos del centro, varios de los cuales fallecieron, en noviembre de 2020.

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En su resolución, la Audiencia confirma el archivo de la causa abierta a la directora y a la responsable de higiene del centro, gestionado por las Misioneras Hijas del Corazón de María de Tremp, pese a admitir que hubo "numerosas dificultades" para que se implementaran las medidas para evitar contagios "con la celeridad que exigía la gravedad de la situación".

Esas "dificultades", sin embargo, no son según el tribunal "atribuibles" a ninguna acción u omisión de las investigadas por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral.

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La Audiencia subraya que en la investigación del caso no se ha constatado ninguna infracción de la normativa en materia de seguridad y salud laborales y considera "significativo" que a lo largo de 2020 no hubiera ninguna visita al centro ni sanción por parte de Inspección de Trabajo.

También recuerda el auto que ninguno de los empleados de la residencia interpuso denuncia alguna ni ante la justicia ni ante la Inspección de Trabajo "por alguna supuesta infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que hubiera podido ser la causante de los contagios".

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Además, la sala razona que el centro disponía de plan de contingencia al inicio de la pandemia, actualizado en agosto de 2020, y, pese a reconocer "posibles deficiencias" en su difusión, concluye que tampoco se habría podido evitar el elevado número de contagios.

"A pesar de que algunos trabajadores no conocieran el plan de contingencia, los hechos revelan que las medidas adoptadas fueron funcionando, sin que pueda afirmarse que en el momento del brote masivo de contagios hubiera habido un cambio en las medidas adoptadas o una relajación de las mismas".

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La sala insiste también en que los hechos investigados no se pueden "desconectar" del "contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo" y que impidió que pudiera aplicarse el plan de contingencia previsto. EFE