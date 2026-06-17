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La estadounidense Sydney Shaw, nuevo refuerzo del Baxi Ferrol

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Ferrol, 17 jun (EFE).- El Baxi Ferrol ha comunicado este miércoles el fichaje de la escolta estadounidense Sydney Shaw, procedente de la universidad de West Virginia y que reforzará al cuadro universitario de cara a la próxima temporada en la Liga Femenina de baloncesto.

El club ha afirmado que la jugadora "refuerza el perímetro" del equipo preparado por Lino López y ha estimado que se incorporará al conjunto naval tras "completar una destacada carrera en la NCAA", las competiciones deportivas universitarias en Estados Unidos.

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"Se consolidó como una de las referencias exteriores de su conferencia", ha remarcado la entidad, que ha indicado que la deportista, natural de Miami y de 1,75 metros, puede actuar en las "posiciones exteriores; destaca por su capacidad anotadora, su amenaza desde el perímetro y su versatilidad para contribuir en diferentes facetas del juego".

Sobre su trayectoria, el Baxi Ferrol ha detallado que en su última campaña en la liga universitaria norteamericana tuvo un promedio de 12,6 puntos y de 4,6 rebotes por encuentro, además de 2,3 asistencias de media y un "excelente 42,4 % de acierto en el lanzamiento de tres puntos".

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Además, ha precisado que, previamente, Shaw jugó durante dos temporadas en el Auburn, donde acumuló "experiencia en la máxima exigencia del baloncesto universitario estadounidense", y ha señalado que sobresale por su "regularidad, su capacidad para abrir el campo y su compromiso defensivo".

El entrenador del equipo ferrolano, Lino López, en declaraciones difundidas por el club, ha valorado que es una jugadora "exterior con capacidad para varias posiciones, con muy buena mano desde la línea de tres puntos y con un gran conocimiento del juego". EFE

rs/jrs/jpd

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