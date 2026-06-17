Junqueras pide a su grupo en el Congreso "máxima coordinación" tras los choques con Rufián

Barcelona, 17 jun (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este miércoles con el grupo parlamentario republicano en el Congreso para abordar el último tramo del mandato y le ha pedido "máxima exigencia, determinación y coordinación", tras los choques con el líder del partido en Madrid, Gabriel Rufián.

Junqueras ha encabezado esta tarde una reunión de trabajo para "compartir diagnósticos, coordinar la acción política y parlamentaria" y abordar cuestiones clave en los últimos meses de la legislatura, como la quita parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica o el nuevo modelo de financiación, ha informado el partido en un comunicado.

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La reunión, que desde el partido han repetido que es "rutinaria", se ha producido en un momento de tensión en el seno del grupo parlamentario de ERC en el Congreso por la apuesta de Rufián por crear un frente de izquierdas, que incluso se ha ofrecido a liderar, así como su aviso de que no repetiría como cabeza de lista de los republicanos "si no hay unas condiciones".

Este pulso de Rufián, que no cuenta con el aval de la dirección, ha enturbiado las relaciones dentro del grupo parlamentario y así lo hizo patente uno de sus compañeros de bancada, el diputado Jordi Salvador, que en un mensaje en X le pidió a Rufián "respeto" al equipo de Esquerra en Madrid y a la militancia: "ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátums. Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite".

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Según el comunicado, en el encuentro "ha habido plena coincidencia en afirmar que la legislatura encara los últimos meses y que solo tiene sentido" si son capaces de "dotarla de contenido", es decir, de materializar carpetas pendientes como la del FLA y la financiación.

"ERC reivindica una forma de hacer política basada en la utilidad, la firmeza y el compromiso con Cataluña. El partido defiende que el país no necesita la resignación que representa el PSC y el PSOE ni el bloqueo que representa Junts, sino una fuerza política capaz de obtener avances concretos, defender los intereses nacionales y convertir cada oportunidad en un beneficio colectivo", ha señalado la formación.

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En este sentido, el día después de que Junts presentara una enmienda -rechazada por la Mesa del Congreso- a una moción del PP en la que se pedía al Congreso que instara al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones, Junqueras ha remarcado que los partidos catalanes deberían estar "focalizar en que el país aproveche la oportunidad y no en ir de la mano de PP y Vox para que, cuando lleguen a la Moncloa, vuelvan a gobernar contra Cataluña".

Por eso, los republicanos han reiterado que su acción política no se define por las siglas de los gobiernos en Madrid, "sino por los intereses de Cataluña": "Cuando hay oportunidades para avanzar, Esquerra las aprovecha. Cuando es necesario negociar, negocia. Cuando hace falta plantar cara, planta cara. Siempre con un único criterio: defender al país". EFE

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