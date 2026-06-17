Hoy será noticia. Jueves, 18 de junio

TRIBUNALES PSOE

Gobierno y PSOE siguen pendientes de decisiones judiciales sobre Begoña Gómez o José Luis Ábalos

Madrid (EFE).- El Gobierno y el PSOE siguen pendientes de decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o la esperada sentencia del Tribunal Supremo en el caso de José Luis Ábalos.

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Todo ello tras el paso por la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez continúa investigando.

LEY DOCENCIA

La ley que baja ratios en el aula y jornada docente afronta su primer debate parlamentario

Madrid (EFE).- El proyecto de ley que contempla bajar el número de alumnos por clase en primaria y secundaria y la jornada docente del profesorado de la enseñanza pública afronta su primer debate parlamentario pendiente de los votos del PP.

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El pleno del Congreso debate y vota este jueves las dos enmiendas a la totalidad que han planteado PNV y Junts a esta ley que modifica dos leyes educativas y cuyo objetivo es fijar un máximo de 22 estudiantes por aula en primaria y de 25 en secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebajar la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato.

LEY CINE

La Ley del Cine se reactiva con el debate de enmiendas a la totalidad de PP y Vox

Madrid (EFE).- La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual se reactiva este jueves en el Congreso de los Diputados, tras cuatro años en el cajón, para el debate de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a un texto que defenderá el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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El proyecto de ley que presentó el Ministerio de Cultura hace cuatro años, entonces dirigido por Miquel Iceta, llevaba parado prácticamente desde que decayó al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones en 2023.

ESPAÑA PIB

El Banco de España publica su informe anual

Madrid (EFE).- El Banco de España publica este jueves su informe anual y actualiza sus proyecciones macroeconómicas.

En marzo pasado, el Banco de España elevó una décima, al 2,3 por ciento, el crecimiento previsto en 2026 por el impulso de las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

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FORO MEDITERRÁNEO

Felipe VI interviene en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Barcelona (EFE).- El rey Felipe VI interviene este jueves en la última jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, en el que se abordan los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo.

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Foro en el que también participan los presidentes catalán, Salvador Illa, y valenciano, Juanfran Pérez Llorca, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, así como otras autoridades y líderes empresariales, académicos y sociales.

TURISMO VERANO

El Observatorio Nacional del Turismo Emisor presenta su estudio Verano 2026

Madrid (EFE).- El Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) presenta este jueves su estudio Verano 2026, que ofrecerá las claves más destacadas de la nueva temporada turística.

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El estudio recoge datos sobre los hábitos y comportamientos del turista nacional.

SALUD SEXUAL

Ministra de Sanidad presenta resultados de la segunda 'Encuesta nacional de salud sexual'

Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta este jueves los resultados de la segunda 'Encuesta nacional de salud sexual', del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

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Un estudio que no se elabora desde el año 2009 y en el que se analiza la satisfacción de los españoles con su vida sexual.

FESTIVAL SÓNAR

El Festival Sónar 2026 abre este jueves su XXXIII edición

Barcelona (EFE).- Sónar abre su 33 edición, la primera que unifica sus formatos de Día y Noche en la Fira Gran Vía de L'Hospitalet tras la marcha de sus fundadores, con una jornada en la que destacan la celebración de los 50 años de Cabaret Voltaire, el proyecto 'STOOR' del holandés Speedy J o la provocación de la española Metrika.

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Sónar 2026 viene marcado por la marcha hace unos meses de su equipo creador —los pioneros Enric Les Palau, Sergi Caballero y Ricard Robles— y después de la polémica por el boicot de decenas de artistas en la edición de 2025, ante las inversiones en territorios palestinos ocupados por Israel del fondo KKR, propietarios de la promotora Superstruct Entertainment y a su vez del festival.

AZKENA ROCK

Arranca el Azkena Rock Festival con los suecos The Hives

Vitoria (EFE).- El Azkena Rock Festival arranca este jueves la edición de 2026 con los suecos The Hives como gran atractivo.

Una jornada que contará también con Imelda May, The Adicts, Corrosion of Conformity, Dewolff y Robert Finley, entre otros.

EL TIEMPO

Día de altas temperaturas, se superarán los 34 grados en amplias zonas

Madrid (EFE).- Este jueves se espera un nuevo día de estabilidad y altas temperaturas, con los termómetros superando los 34-35 grados en amplias zonas de la Península, aunque también se prevén chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, oeste de la meseta norte, Extremadura y Pirineos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la influencia de las altas presiones dejarán otro día de estabilidad generalizada, con cielos despejados en la mayor parte de la Península a excepción de los litorales norte y de Cataluña, donde se esperan nubes bajas desde la mañana con tendencia a despejar.

EFE

plv