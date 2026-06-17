Francisco Cerúndolo solo cede cuatro juegos ante Brooksby y se cuela en cuartos de Queen's

Londres, 16 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, arrasó este miércoles al estadounidense Jenson Brooksby (6-0 y 6-4) y accedió a los cuartos de final del torneo de ATP? 500 de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito y consiguió una contundente victoria en apenas una hora y veintitrés minutos.

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Desde el primer juego, el porteño impuso su ley y rompió el saque de su rival, que no estrenó su casillero en todo el primer set.

La segunda manga comenzó como la primera, con un 'break' de Cerúndolo, que llegó a ponerse 5-2 y saque para cerrar el partido, pero el estadounidense sacó el orgullo y sumó dos juegos más para caer por 6-4.

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En cuartos de final, el argentino se verá las caras con el británico Arthur Fery, que derrotó al francés Adrian Mannarino por 7-6(7) y 6-4. EFE