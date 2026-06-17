El entrenador brasileño Juliano Belletti renueva por una temporada con el filial del Barça

Barcelona, 17 jun (EFE).- El entrenador brasileño Juliano Belletti ha renovado por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, con el filial del Barcelona, el Barça Atlètic, según ha anunciado este miércoles el club catalán.

El exjugador, recordado por la afición azulgrana como el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2006, se incorporó a la estructura de La Masia en 2023 como asistente del juvenil A y cumplirá su segunda campaña al frente del Barça Atlètic, que milita en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

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En su comunicado, el Barcelona destaca que Belletti, en su primera campaña en el cargo, "cumplió con los objetivos de formación y proyección de jugadores, con muchos de ellos con presencia en el primer equipo y dando protagonismo a futbolistas juveniles".

Un total de 42 jugadores participaron esta temporada en el Barça Atlètic y 21 de ellos fueron debutantes.

El filial del Barcelona terminó la Liga sexto, a tres puntos de las eliminatorias de ascenso, y cayó eliminado en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones juvenil frente al Maccabi Haifa israelí. EFE

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