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'Cultura Orgullosa 2026' acerca la diversidad sexual en una treintena de actividades

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Madrid, 17 jun (EFE).- Cerca de una treintena de actividades culturales ligadas a las creaciones LGTBI+ y a la diversidad forman parten del programa 'Cultura Orgullosa 2026', que se extenderá hasta mayo del próximo año en museos nacionales, con el cuerpo, la memoria, la reparación, el homenaje y la fiesta como ejes principales.

En el marco de la celebración del Orgullo LGTBI+ 2026, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han presentado en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid este programa que elaboran conjuntamente sus departamentos, que tiene como finalidad establecer un calendario de actividades culturales que den protagonismo a las creaciones LGTBI+ y a la diversidad.

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El Museo Nacional del Romanticismo se suma al programa junto a otros 15 museos estatales y otras instituciones y espacios, que reunirán una diversidad de formatos, como 'performance', danza, literatura, música, pensamiento crítico, creación sonora, pódcast en directo y exposición, con el fin de generar espacios de encuentro entre creación contemporánea, mediación cultural y ciudadanía.

Redondo ha destacado que "en medio de tanta situación tenebrosa y de incertidumbre, esta 'Cultura Orgullosa' "es un faro, un lugar luminoso", que celebra la diversidad y el respeto al otro, aspectos en los que España, ha dicho, es referente.

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"La cultura es el vector que más y mejor nos conecta", ha subrayado Redondo, y ha añadido que el programa se descentraliza y sale de Madrid a otras ciudades como Barcelona, Valencia, Valladolid o Toledo.

Por su parte, Urtasun ha subrayado que el Orgullo ha dejado de ser "un evento estacional" para erigirse "una realidad constitutiva" de los centros museísticos, en los que se amplía su presencia y sus vínculos con la comunidad LGTBI+.

Y ha remarcado que la cultura, y también el Orgullo, es "un lugar de resistencia, de reivindicación y libertad para defender la democracia en momentos tan complicados".

'Cultura Orgullosa 2026', que arrancó en 2024, se inaugurará el viernes 26 de junio en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en el que la compañía Kor’sia ofrecerá a través de la danza una celebración del cuerpo disidente, del deseo, de la multiplicidad identitaria y de la potencia colectiva del orgullo.

Entre las actividades programadas, destacan 'Cortejo fúnebre de Federico García Lorca' en una acción de calle en Madrid como gesto de memoria, duelo y reparación; o las exposiciones 'Nación Trans' en el Museo América de Madrid o 'Estaba oculto' en el Museo Nacional de Artes Suntuarias González Martí de Valencia.

También se encuentran la muestra "Nosaltres no tenim por, nosaltres som", de la que se podrá disfrutar en el Centro Cultural Librería Blanquerna de Madrid y en el Centro Cultural La Model de Barelona, o el homenaje a Roberta Marrero en el Museo Nacional del Romanticismo de la capital.

Asimismo, se celebrará 'Pieza sonora y de movimiento' por Héctor Fuertes, en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y el concierto 'performático' de Megane Mercury en el Museo del Traje de Madrid. entre otros. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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