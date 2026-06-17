Consumo detecta la venta de un lote de crema de cacao con leche no incluida en la etiqueta

Madrid, 17 jun (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha informado de la venta en la mayor parte de España de un lote de crema de cacao con avellana ecológica de la marca Sol Natural con presencia de leche no incluida en su etiquetado.

En concreto, se trata del lote L3165, con fecha de caducidad 12/05/2027, que se comercializa en botes de vidrio de 200 gramos a temperatura ambiente.

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La información se ha trasladado a las distintas autonomías a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el producto se abstengan de consumirlo mientras su ingesta no comporta riesgo alguno para el resto de la población. EFE

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