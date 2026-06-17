Espana agencias

Argentina firma su segundo mejor debut en Mundiales, otra vez en Estados Unidos

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- La selección argentina firmó este martes su segundo mejor debut en los Mundiales con un contundente triunfo por 3-0 ante Argelia en Estados Unidos, el mismo país que albergó en 1994 su victoria más abultada en un inicio mundialista, por 4-0 ante Grecia con goles de Diego Armando Maradona y Gabriel Batistuta.

El triplete de Lionel Messi ante la selección africana trazó un inesperado paralelismo con la última vez que una Copa del Mundo fue organizada en tierra estadounidense, ya que el 21 de junio de 1994 en la ciudad de Boston Argentina logró una victoria holgada contra Grecia en su debut en el Grupo D.

PUBLICIDAD

Aquel día también hubo un triplete, de Batistuta, que hasta la explosión de Messi era el máximo goleador de la selección albiceleste.

Ese partido es recordado el último gol de Maradona con Argentina: una jugada exquisita de toques de primeras entre el 'Diez', Fernando Redondo y Claudio Caniggia, hasta que en la medialuna del área el astro encontró el hueco y, con su zurda, clavó el balón en un ángulo de la portería de Antonis Minou.

PUBLICIDAD

El festejo de Maradona, gritando con pasión furiosa su tanto ante una de las cámaras de televisión, quedó empañado pocos días después, cuando, tras el triunfo ante Nigeria (2-1) en la segunda fecha, un control antidopaje dictaminó que el ídolo había consumido una sustancia prohibida por el reglamento y fue inmediatamente suspendido.

Fue en aquellas circunstancias cuando Maradona, que tenía 33 años y disputaba su cuarto Mundial, acuñó una de sus más célebres frases: "Me cortaron las piernas".

Ya sin su principal figura, Argentina cayó en el tercer partido ante Bulgaria, quedó tercera en su grupo y luego fue eliminada por Rumanía en octavos de final.

En el historial de debuts mundialistas, Argentina pocas veces disfrutó de la holgura de los resultados de este martes o de aquel duelo ante Grecia hace 32 años.

En Uruguay 1930 ganó 1-0 ante Francia, pero debió esperar hasta Chile 1962, cuando venció por la mínima a Bulgaria, para volver a festejar una victoria en un primer partido.

Hubo triunfos en Inglaterra 1966 (2-1 a España), Argentina 1978 (2-1 a Hungría), México 1986 (3-1 a Corea del Sur), Francia 1998 (1-0 a Japón), Corea y Japón 2002 (1-0 a Nigeria), Alemania 2006 (2-1 a Costa de Marfil), Sudáfrica 2010 (1-0 a Nigeria) y Brasil 2014 (2-1 sobre Bosnia y Herzegovina).

Los últimos dos debuts mundialistas produjeron dolores de cabeza a la Albiceleste: empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018 y derrota por 2-1 ante Arabia Saudí en Qatar 2022.

Antes de este martes, Messi había marcado ya en los debuts de 2014 y 2022, y con los tres goles ante Argelia se convirtió en el máximo goleador de la historia mundialista junto al alemán Miroslav Klose con 16 tantos y alcanzó los 200 partidos con la celeste y blanca. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027

Infobae

PP pregunta a Rufián "cuánta mierda más va a tragar" y el portavoz de ERC replica: "¿Cómo lleva pactar con golpistas?"

PP pregunta a Rufián "cuánta mierda más va a tragar" y el portavoz de ERC replica: "¿Cómo lleva pactar con golpistas?"

Nueva York se prepara para una marea azul y naranja en la rúa de los Knicks

Infobae

Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa 2026/2027

Infobae

El Breogán ficha al escolta Josep Peris

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Técnicos de Hacienda piden que por ley se topen en 150 euros los regalos a cargos públicos

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

ECONOMÍA

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

España esquiva la crisis y crecerá en 2026 a dos velocidades: las autonomías del sur aceleran y las del norte van al ralentí

El campo espera una bajada “progresiva y a diferentes velocidades” en el fertilizante con el acuerdo EEUU-Irán: “No podemos dar falsas esperanzas”

DEPORTES

La estrategia de Pau Gasol para hacer crecer el deporte femenino: quiere invertir 55 millones en la Liga F de baloncesto y no es la primera vez que hace algo así

La estrategia de Pau Gasol para hacer crecer el deporte femenino: quiere invertir 55 millones en la Liga F de baloncesto y no es la primera vez que hace algo así

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Un aficionado inglés vende su casa para ir a ver a Inglaterra durante el Mundial 2026: lleva 44 años siguiendo a su selección

La afición inglesa toma Dallas antes del debut de Inglaterra en el Mundial 2026: juergas de más de 30.000 euros y riesgo de expulsión del estadio

Una leyenda de Croacia adelanta que Modric volverá al Real Madrid después del Mundial 2026