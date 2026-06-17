Argentina firma su segundo mejor debut en Mundiales, otra vez en Estados Unidos

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- La selección argentina firmó este martes su segundo mejor debut en los Mundiales con un contundente triunfo por 3-0 ante Argelia en Estados Unidos, el mismo país que albergó en 1994 su victoria más abultada en un inicio mundialista, por 4-0 ante Grecia con goles de Diego Armando Maradona y Gabriel Batistuta.

El triplete de Lionel Messi ante la selección africana trazó un inesperado paralelismo con la última vez que una Copa del Mundo fue organizada en tierra estadounidense, ya que el 21 de junio de 1994 en la ciudad de Boston Argentina logró una victoria holgada contra Grecia en su debut en el Grupo D.

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Aquel día también hubo un triplete, de Batistuta, que hasta la explosión de Messi era el máximo goleador de la selección albiceleste.

Ese partido es recordado el último gol de Maradona con Argentina: una jugada exquisita de toques de primeras entre el 'Diez', Fernando Redondo y Claudio Caniggia, hasta que en la medialuna del área el astro encontró el hueco y, con su zurda, clavó el balón en un ángulo de la portería de Antonis Minou.

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El festejo de Maradona, gritando con pasión furiosa su tanto ante una de las cámaras de televisión, quedó empañado pocos días después, cuando, tras el triunfo ante Nigeria (2-1) en la segunda fecha, un control antidopaje dictaminó que el ídolo había consumido una sustancia prohibida por el reglamento y fue inmediatamente suspendido.

Fue en aquellas circunstancias cuando Maradona, que tenía 33 años y disputaba su cuarto Mundial, acuñó una de sus más célebres frases: "Me cortaron las piernas".

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Ya sin su principal figura, Argentina cayó en el tercer partido ante Bulgaria, quedó tercera en su grupo y luego fue eliminada por Rumanía en octavos de final.

En el historial de debuts mundialistas, Argentina pocas veces disfrutó de la holgura de los resultados de este martes o de aquel duelo ante Grecia hace 32 años.

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En Uruguay 1930 ganó 1-0 ante Francia, pero debió esperar hasta Chile 1962, cuando venció por la mínima a Bulgaria, para volver a festejar una victoria en un primer partido.

Hubo triunfos en Inglaterra 1966 (2-1 a España), Argentina 1978 (2-1 a Hungría), México 1986 (3-1 a Corea del Sur), Francia 1998 (1-0 a Japón), Corea y Japón 2002 (1-0 a Nigeria), Alemania 2006 (2-1 a Costa de Marfil), Sudáfrica 2010 (1-0 a Nigeria) y Brasil 2014 (2-1 sobre Bosnia y Herzegovina).

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Los últimos dos debuts mundialistas produjeron dolores de cabeza a la Albiceleste: empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018 y derrota por 2-1 ante Arabia Saudí en Qatar 2022.

Antes de este martes, Messi había marcado ya en los debuts de 2014 y 2022, y con los tres goles ante Argelia se convirtió en el máximo goleador de la historia mundialista junto al alemán Miroslav Klose con 16 tantos y alcanzó los 200 partidos con la celeste y blanca. EFE

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