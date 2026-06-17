Aplazan a enero de 2030 el retroceso de la bola de golf para limitar la distancia

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) y el Royal and Ancient Club de St Andrews (R&A), los organismos rectores de este deporte, han acordado posponer a enero de 2030 la puesta en marcha del retroceso de la bola de golf a nivel profesional dirigido a reducir la distancia en los golpeos de salida.

El plan inicial era implementar las nuevas pruebas de limitación de la distancia de la pelota en 2028 para los profesionales y en 2030 para los aficionados, pero las dos entidades encargadas de fijar las reglas del golf han optado por unificar la fecha y no cambiar los estándares de medición hasta dentro de tres años y medio, informan en un comunicado emitido este miércoles junto con los dos principales circuitos profesionales, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

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La USGA y el R&A han decidido "tomarse el tiempo necesario para evaluar diversas opciones posibles y determinar el camino a seguir" en relación con el llamado Estándar de Distancia General (ODS, en sus siglas en inglés) y de hacerlo en sintonía con todos los actores involucrados.

"No se introducirá ningún cambio en el método de análisis de ODS hasta enero de 2030, mientras se evalúan estas opciones", señala la nota.

El compromiso de los organismos rectores es trabajar codo con codo con las partes interesadas, entre ellas, los dos principales circuitos y la industria del golf, para "revisar, probar e implementar opciones que tengan un impacto significativo en la distancia en la élite".

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"Estos esfuerzos garantizarán que el golf de élite no se vuelva demasiado unidimensional, al tiempo que se sigue enfatizando la importancia de la precisión en los golpes", remarcan la USGA y el R&A.

Tras lanzarse el debate en 2018, las dos entidades acordaron en 2023 la modificación en el estándar de prueba de distancia de la bola con el propósito de que recorriera una menor distancia y se estableció en un primer momento que la regla entraría en vigor en 2028 para los profesionales y en 2030 para los amateurs.

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El objetivo del retroceso ('rollback' en inglés) es frenar la tendencia del aumento de las distancias en los golpes de salida y conseguir, de paso, limitar el crecimiento de los campos de golf, que en los últimos años han tenido que alargarse para adaptarse al nuevo estilo de juego. EFE