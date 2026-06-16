Castilla y León, Baleares y Canarias piden padrón para la tarjeta transporte como Madrid

(Actualiza la NA2054 con la situación de Canarias)

Madrid, 16 jun (EFE).- La decisión de la Comunidad de Madrid de limitar la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal a personas empadronadas en la región ha suscitado el revuelo entre la oposición y ciudadanos, pero ¿cuál es la situación en el resto de comunidades?.

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El pasado viernes, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó una resolución para limitar la expedición de esta tarjeta a aquellas personas que acrediten la condición de residente en un municipio de la región de Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2.

La medida ha entrado en vigor este lunes y no ha tardado en generar críticas a nivel político y ciudadano.

La izquierda la ha calificado de "prioridad nacional de tapadillo" y ha urgido a su retirada, mientras que Vox ha ido más allá al defenderla y considerarla como una medida "insuficiente".

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Madrid no es la única región que exige estar empadronado para poder acceder al abono transporte.

En Castilla y León este es un requisito para poder acceder al abono bonificado o gratuito.

No obstante, para los autobuses urbanos, si no se cumple el requisito de residencia, las normas cambian. En el caso de la tarjeta 'Buscyl' se puede solicitar igual, pero funcionará como tarjeta monedero pagando el precio ordinario de cada viaje.

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En Ceuta es necesario el empadronamiento para acceder al abono de transporte y para el abono bonificado.

La tarjeta única del transporte público de Mallorca, que cubre actualmente de manera gratuita el metro y el autobús urbano de Palma, y el tren y los autobuses interurbanos de la isla, se adjudica a quienes pueden acreditar con DNI o certificado de empadronamiento que son residentes en Baleares.

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En Canarias hay múltiples bonos de transporte, con algunas diferencias según las islas, pero en todos los bonificados se exige empadronamiento, ya sea el caso de Bono Residente Canario, común a todo el territorio, o los de transporte interurbano de Gran Canaria o Tenerife.

Las únicas comunidades en la que no es necesario estar empadronado para tener el abono transporte son Asturias, Cantabria, Murcia y Navarra, esta última en los casos que son competencia del Gobierno regional.

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La Rioja exige estar empadronado para obtener los carnés de transportes para mayores de 65 años, jóvenes de hasta 25 años que vivan en municipios de hasta 500 habitantes y abono infantil.

Pero no lo pide para obtener el carné de estudiantes y universitarios, que deben acreditar estar inscritos en un centro educativo de la comunidad, ni para el abono mensual del Transporte Metropolitano.

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En Andalucía, la Tarjeta Verde no exige empadronamiento, mientras que la Tarjeta Joven pide identificación de un domicilio en la comunidad (DNI o certificado de empadronamiento).

Comunidades como Cataluña, País Vasco y Aragón también siguen una política parecida, puesto que no es necesario estar empadronado para obtener la mayoría de abonos de transporte; sin embargo, algunos abonos bonificados y sociales sí que contemplan este requisito.

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La Comunidad Valenciana, por su parte, no exige el padrón para solicitar el abono transporte, solo el DNI, y en caso del abono bonificado para jóvenes, se exige tener el carnet joven.

Tampoco es necesario en Galicia, aunque en ciudades como A Coruña o Vigo es necesario estar empadronado para los abonos que se cursan a través de sus ayuntamientos.

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En Castilla-La Mancha no existe un abono transporte autonómico como tal. El convenio en materia de transporte firmado entre la Junta de Comunidades y el Gobierno madrileño ya recoge como requisito que los beneficiarios estén empadronados en Castilla-La Mancha.

Así, la mayoría de las comunidades no requieren estar empadronados en la región para poder acceder al abono de transporte, aunque muchas de ellas sí lo solicitan en el caso de prestaciones para colectivos concretos, como población joven. EFE